MALTEPE'DE MARKETTEN SİLAHLI SOYGUN; SOYGUNCU KAMERADA

Haber - Kamera: Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK / İstanbul

Maltepe'de markete giren eli silahlı bir kişi, çalışanlara silah doğrultarak etkisiz hale getirdikten sonra kasadaki bin lirayı alıp kayıplara karıştı. Soyguncunun, markete giriş ve çıkış anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Zümrütevler Mahallesi, Filiz Sokak üzerinde bulunan bir markette meydana geldi. Eli silahlı bir kişi, kapanış saatini bir süre beklediği markete girdi. Çalışanlara silah doğrultarak onları etkisiz hale getiren soyguncu, kasada bulunan yaklaşık bin lirayı alıp koşarak kaçtı.

Soyguncunun markete giriş ve çıkış anları güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, hırsızın marketin dışında beklediği, ardından içeri girdikten sonra parayı alıp kaçtığı görülüyor. Güvenlik kameralarını inceleyen polis soyguncuyu yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Soygun yapılan market

-İnceleme yapan polisler

-Market dışındaki polis aracı

-Marketten çıkan çalışanlar

-Genel ve detay

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜSÜ(Özel)

-Şüphelinin market dışında beklemesi

-Şüphelinin markete girmesi

-Şüphelinin marketten kaçarak uzaklaşması