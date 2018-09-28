MALTEPE'DE 2 ÇOCUĞUNU ÖLDÜRÜP İNTİHAR EDEN BABA DEHŞETİNE TAKİPSİZLİK KARARI

Haber: Şengüler YEŞİL/İSTANBUL,()

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Maltepe'de cinnet getirerek 2 çocuğunu öldüren ve intihar eden Ali Yardım (29)

ile ilgili yürüttüğü soruşturmayı tamamlayarak takipsizlik kararı verdi. Takipsizlik kararında, eylemin cinnet getiren babanın çocuklarını ve kendini vurduğu, eylemde başkalarının dahli ve kusurunun bulunmadığı kaydedildi.



"BAŞKALARININ KUSURU YOK"

İstanbul Anadolu Adliyesi Başsavcılığı tarafından verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair olan kararda şu ifadelere yer verildi:

Boşanma süreci ve çocukların velayeti ile ilgili sıkıntı yaşayan baba Ali Yardım, eşi Dilek Yardım ile barışmak için çaba sarf etti,

Ancak başarılı olamadı. Şiddete başvurdu ve uzaklaştırma kararı aldırıldı. Olay günü Ali Yardım evde alkol aldı ve yaşadıklarının da etkisiyle bunalıma girdi. Saat 17.45 sıralarında evindeki av tüfeği ile iki çocuğunu öldüren Ali Yardım, daha sonra eşi Dilek Yardım'ı arayıp çocukları öldürdüğünü söyledi. Ali Yardım aynı tüfekle de intihar etti. Savcılık olayın üçüncü şahıs tarafından gerçekleşmiş olabileceği ihtimali üzerinde durarak araştırma yaptı. Yapılan araştırma sonucunda tüm delilleri değerlendirerek eylemin cinnet getiren babanın çocuk ve kendini vurması şeklinde gerçekleştiğini tespit etti. Elif Mina Yardım (4) ve Miray Hira Yardım'ın (2) öldürülmesi eyleminin şüphelisi Ali Yardım'ın da ölmüş olması nedeniyle takipsizlik kararı verildi. Şüphelinin silahla kendini vurarak intihar eyleminde bulunduğu, başkalarının kusuru bulunmadığı belirtilen takipsizlik kararında, herhangi bir kimse hakkında kusur bulunulmadığı kaydedildi.

Ali Yardım'ın da aralarında bulunduğu 8 kişi hakkında takipsizlik kararı verildiği ifade edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Olayla ilgili arşiv görüntüler

