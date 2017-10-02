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Makam arabasıyla gündeme gelen Düzce Belediyesi Başkanı istifa etti !

Düzce Belediyesi Başkanı Mehmet Keleş istifa ettiğini yazılı bir açıklama ile duyurdu.Mehmet Keleş kimdir ?

02 Ekim 2017 Pazartesi 12:08
Makam arabasıyla gündeme gelen Düzce Belediyesi Başkanı istifa etti !

Belediyenin internet sitesi üzerinden yaptığı yazılı açıklamada Başkan Mehmet Keleş'in görevi bıraktığını ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ettiğini duyurdu.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Mehmet Keleş ; "Büyük bir heyecan ve istekle yürütmekte olduğum Belediye Başkanlığı görevimden istifa ediyorum"  ifadelerini kullandı.

Başkan Mehmet Keleş'e FETÖ şoku !

Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş'in damadı Emre Kurt yürütülen FETÖ operasyonları çerçevesinde gözaltına alınmış ve çırıldığı mahkeme tarafından da tutuklanmıştı.Örgüt üyesi olmak suçundan tutuklanan Emre Kurt için yapılan itiraz da kabul edilmemişti.

Makam Aracı Açıklamaları

Başkan Mehmet Keleş 2016 yılında tam 650 bin TL değerinde ki makam aracıylada gündeme gelmişti.Sonrasında konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Keleş , "Tüm belediye başkanları Mercedes’le, Audi ile gelsin, Düzce Belediye Başkanı Passat mı çeksin yanlarına? Böyle mi olsun istiyorsunuz?" ifadelerini kullanmış ve bir kere daha gündeme gelmişti.

Mehmet Keleş'in Özgeçmişi

1963 yılında Düzce'de doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Düzce'de yaptı. 1988 yılında İstanbul Üniversitesi'nden mezun oldu. Memuriyet hayatına İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürlüğünde başladı. Cumayeri, Uzunköprü Sivil Savunma Müdürlüğü görevlerinde bulundu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Personel Müdürlüğü, İstanbul İtfaiye Müdürlüğü, Bilgi Kaynakları Müdürlüğü görevlerini üstlendi. İDO, HALK EKMEK, BELBİM A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliklerinde bulundu. 2004 yılında Düzce Belediye Başkanı olarak seçildi. 2009 yılında İETT Genel Müdürlüğü Abone İşleri Daire Başkanlığına atanmasının yanı sıra UGETAM A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yaptı. 2009 yılından 2014 yılına kadar Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreter Yardımcılığı görevinde bulundu. 2014 yılında Düzce Belediye Başkanı olarak seçildi. Yüksek Lisansını Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde tamamlayan Mehmet Keleş İngilizce biliyor, evli ve üç çocuk babasıdır.

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