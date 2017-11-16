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Mahmut Öğretmen okulu için elektrik üretiyor !

Van’ın Çaldıran İlçesi Çubuklu Köyü'nde bulunan Galatasaray Ortaokulu'nda elektriklerin sık sık gitmesi Fen Bilgisi derslerine giren Mahmut Öğretmen'i harekete geçirdi.

16 Kasım 2017 Perşembe 10:24
Mahmut Öğretmen okulu için elektrik üretiyor !

Van’ın Çaldıran İlçesi Çubuklu Köyü'nde elektriklerin sık sık kesilmesi ve bu olayın da  derslerin aksamasıne neden olması sonucu daha fazla dayanamayan Mahmut Öğretmen okulu için kendi elektriğini ürett,Van’ın Çubuklu Köyü'nde bulunan Galatasaray Ortaokulu'ndaki elektrik kesintisinin önüne okulun çatısına rüzgâr türbini kurarak geçen Mahmut Öğretmen gönülleri fethetti.

4 yıl önce Galatasaray Ortaokulu'na atanan 27 yaşındaki Mahmut Çakır öğretmen okula ilk geldiğinde ilk iş olarak okula labaratuar kurmuştu.Ardından derslere başlayan Mahmut öğretmenin canını sıkan bir konu daha vardı.O da okulda elektriklerin sık sık gitmesi ve derslerin akmasaydı.

Plastik borulardan kanat yapan Mahmut öğretmen demir saclarla kuyrukları yaptı.Daha sonra bulduğu bozuk motoru tamir etti ve 4 ay sonra rüzgar türbini kurdu.Kurduğu bu sistem ile Mahmut Öğretmen okulun elektrik ihtiyacını karşıladı.

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