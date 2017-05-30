Mahkemeye Gitmeyen Osman Baydemir'e Yakalama Kararı!

HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir hakkında, 5 yıl önce belediye başkanlığı görevi sırasında 'Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada, duruşmalara katılmadığı gerekçesiyle yakalama kararı çıkarıldı.



HDP Milletvekili Osman Baydemir'in Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde, kapatılan BDP'nin cezaevlerindeki açlık grevine dikkat çekmek için 3 Kasım 2012'de Batıkent Meydanı'nda düzenlemek istediği mitingin yasaklanması nedeniyle, milletvekilleri ile birlikte gittiği Diyarbakır Valiliği önünde kendilerini uyaran polislere hakaret ettiği iddiasıyla yargılanmasına devam edildi. Diyarbakır 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya 'Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Osman Baydemir katılmazken, avukatı hazır bulundu.



Duruşmada gelen evrakı okuyan hakim, sanığa usulüne uygun tebligat çıkarıldığını, ancak Baydemir'in duruşmada hazır olmadığını kaydetti. Baydemir'in 23 Mart ve bugün görülen duruşmalara getirilmesi için çıkarılan zorla getirme kararlarının iade edildiğini belirten hakim, sanık avukatı tarafından müvekkilinin duruşmada hazır edileceğinin bildirilmesine rağmen Baydemir'in hazır edilmediğini kaydetti.



Daha sonra söz hakkı alan Baydemir'in avukatı Serdar Çelebi, müvekkilinin parti grup sözcüsü olduğunu ifade ederek, "Ciddi iş yoğunluğu vardır. Bu sebeplerle ifadesinin alınması için yeniden talimat yazılmasını istiyoruz. Söz konusu olay toplumsal olay sırasında yaşanmıştır" dedi.



Ara kararlarını açıklayan mahkeme, usulüne uygun tebligat çıkarılmasına rağmen sanığın duruşmaya katılmadığını, 23 Mart ve 26 Mayıs tarihlerindeki duruşmalara zorla getirilmesi için çıkarılan zorla getirme kararlarının iade edildiğini, bu nedenle hakkında yakalama emri çıkarılmasına karar verdi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.



Olayla ilgili hazırlanan iddianamede, olay günü polisin Valilikten çıkmak istemeyen HDK Sözcüsü Hüseyin Bardakçı'yı güç kullanarak gözaltına aldığı ve buna tepki gösteren Baydemir'in polis memurlarına, "Allah sizin belanızı versin. Allah belanızı versin faşistler. Allah sizi yok etsin. Şerefsizler, alçaklar, faşistler" gibi sözler söyleyerek, orada bulunan kamu görevlilerine görevlerinden dolayı hakaret ettiği kaydedildi. Polis memurları Y.C., B.G. ve M.Ü.'nün 'mağdur', polis memuru A.S.'nin ise 'müşteki' olarak yer aldı. İddianamede Baydemir'in, 'Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ile cezalandırılması istendi.



BAYDEMİR'DEN AÇIKLAMA

Osman Baydemir, partisinin grup toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Yakalama kararı olması için ortada kaçan birisinin olması lazım" dedi.