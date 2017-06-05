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Mahkemede Ömer Halis Demir Gerginliği!

Darbe girişimi sırasında etkin görev aldığı iddia edilen Kurmay Albay Osman Kılıç ile mahkeme heyeti arasında Ömer Halis Demir tartışması yaşandı...

05 Haziran 2017 Pazartesi 12:31
Mahkemede Ömer Halis Demir Gerginliği!

 Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın eski özel kalem müdürü  Kurmay Albay Osman Kılıç savunma yaptı.Sanık Kılıç, darbeyi kimin yaptığı yönünde kendisine soru sorulacağını bildiğini belirterek, bunun 3 ayrı grup tarafından emir komuta zinciri içinde rütbeli ve rütbesiz TSK personelinin kullanıldığını iddia etti.

Şehit Ömer Halisdemir'e, bildiklerini anlatmasın diye Semih Terzi'yi vurma emri verildiğini iddia eden sanık Kılıç, "Çocukları örgütün okullarında okuyan ve Bylock kullanıcısı olduğu iddia edilen şehit Ömer Halisdemir'in görevi tamamladıktan sonra öldürülmesi emri verildiği yönünde iddialar var" yönündeki ifadeleri üzerine salondan tepkiler yükseldi.

Müşteki avukatların duruma tepki gösterirken Mahkeme Başkanı Oğuz Dik, "Ölmüş insanların arkasından bari konuşmayın. Kim dedi sana bunları, kim iddia etti" şeklinde soru yöneltti. Sınık Kılıç ise Ömer Halisdemir'le birlikte görev yaptıklarını, sevdiği bir astsubay olduğumu belirterek, "Başkanım benim amacım maddi gerçeklerin ortaya çıkartılması. Bana bunları sorgum sırasında savcı söyledi. Savcı Halisdemir'i sordu. Ömer'i tanıyor musun? 'Bylock kullanıyor mu? Cemaatçi olabilir mi? diye sordu" iddiasında bulundu. 

Savunmasını, "Tiyatro sanırım halen devam ediyor. Gelecek günlerde Allah devletimize, milletimize zeval vermesin" şeklinde tamamlayan sanık Kılıç'ın çapraz sorgusu sürüyor.  



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