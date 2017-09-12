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12 Eylül darbesi Taksim'de protesto edildi
12 Eylül darbesi Taksim'de protesto...

Mağdur askerler Kadıköy'de 12 Eylül'ü protesto etti!

İstanbul Erenköy'deki İşkence Kurbanlarına Saygı Anıtı'nda, Askeri Darbelerin Asker Muhalifleri Derneği'nden 12 Mart ve 12 Eylül darbesi mağduru askerler protesto gösterisinde bulundu.

12 Eylül 2017 Salı 14:45
Mağdur askerler Kadıköy'de 12 Eylül'ü protesto etti!

Anıt önünde toplananlar “Darbe Mağduru Öğrenci askerler adalet istiyor" ,“Hukuksuz yargı hükümlüsü askerler adalet istiyor" ,"Askeri darbelerin mağduru idik, şimdi ayrımcılığın mağduru olduk “ yazılı dövizleri taşıdı. Grup üyeleri 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu. 

Gruba İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş da destek verdi. Yarkadaş yaptığı konuşmada, “Nuriye ve Semih'in avukatlarının gözaltına alınması, 12 Mart ve 12 Eylül'ün tipik bir uygulamasıdır. Bu, savunma hakkının gasp edilmesidir. Bir 12 Eylül ürünü olan AKP, darbe dönemlerini bile aşan uygulamalara imza atıyor. Savunma hakkı gasp ediliyor, 12 Eylül faşizminin simgelerinden olan tek tip kıyafete geçilmek isteniyor" dedi. 

'Gazeteciler o gün de cezaevindeydi; bugün de cezaevinde'

Yarkadaş, elinde tuttuğu Cumhuriyet ve Sözcü gazetelerini basın mensuplarına göstererek, Gazetenin manşetinde, medya mensuplarının karşılaştıkları baskılar ve Cumhuriyet Gazetesi yazarlarının karşı karşıya kaldığı hukuksuzluklar var… Peki o halde sormak gerekmez mi? 12 Mart ve 12 Eylül'den bugüne ne değişti? Gazeteciler o gün de cezaevindeydi; bugün de cezaevinde…" diye konuştu.

AK Parti'nin 12 Mart ve 12 Eylül askeri darbe dönemlerindeki uygulamaları bile aştığını söyleyen Yarkadaş, “114 bin memurun sorgusuz sualsiz işten atılması, 184 gazetecinin cezaevinde tutulması bunların en somut örnekleridir" diye konuştu. 

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