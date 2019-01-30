MAÇKA PARKI'NDA AĞAÇLIK ALANDAKİ KULÜBE YANDI

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,()

Şişli Maçka Demokrasi Parkı'nda, sokakta kalan bir kişi tarafından ağaçlık alanda yapılan kulübede yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, kulübede kalan Burak B., yangını tartıştığı kişilerin çıkardığını iddia etti.

Olay, Şişli Evlendirme Dairesinin ön tarafında bulunan ağaçlık alanda saat 19.15 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, sokakta yaşayan Burak B.'nin ağaçlık alan içerisinde yaptığı derme-çatma kulübede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, ağaçlık alana da sıçradı.

Bildirilmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Yangın sonunda, kulübe ve içindeki eşyalar tamamen kullanılmaz hale gelirken ağaçlar da zarar gördü.

Kulübede kalan Burak B., dün gece tartıştığı kişilerin yangını çıkardığını iddia ederek "Dün akşam burada bonzaicilerle kapıştım. Dayak attım onlara. Bugün akşamleyin ben yemek yemeğe gittim. Geldim baktım yerim yanıyor. Benim yerimi o bonzaicilerden başka kimse yakmaz" dedi.

BESLEDİĞİ KÖPEKLER PEŞİNDEN AYRILMADI

Burak B., olay yerine gelen polislerce ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, beslediği köpekler de eşlik etti. Polis aracına kadar giden köpekler, aracın etrafında bir süre bekledi.

Görüntü Dökümü

----------------------

-Cep telefonu görüntüsü ağaçlık alanın alevli şekilde yanması

-İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları

-İtfaiye araçlarından detay görüntü

-Ağaçlık alanda yanan eşyalar ve ağaçlardan detay görüntü

-Polis ekiplerinden detay görüntü

-Ağaçlık alandan kalan evsizden detay görüntü

-Köpeklerden detay görüntü

-Evsiz Burak B. ile röportaj

-Genel ve yakın detaylar



