Londra metrosunda patlama paniği!

Reuters'ın haberine göre terörle mücadele kaynakları olayın 'terörizm' olarak değerlendirildiğini aktardı. İngiliz haber sitesi Mail Online, patlamanın 'el yapımı patlayıcı cihaz' ile gerçekleştiğini öne sürdü. Olay yerinde patlamamış ikinci bir bombanın etkisiz hale getirildiği iddia ediliyor.

Kovanın içindeki çanta patladı

Olay yerinden ilk gelen fotoğraflar metroda beyaz bir kovanın içinde bulunan çantanın patladığını gösteriyor. Londra polisi olayda çok sayıda yaralı olduğunu bildirdi. İnsanların yüzünde yanıklar olduğu aktarılıyor.

Londra Emniyeti'nden yapılan açıklamada, olayla ilgili olarak 'terör saldırısı soruşturması başlatıldığı' belirtildi. Ancak Emniyet açıklamasında patlamaya neyin neden olduğuna dair net şey söylemek için henüz erken olduğu da ifade edildi.

50 itfaiye görev başında

Olay yerinde yaklaşık 50 itfaiye erinin görev yaptığı ifade edildi. Çıkan panik nedeniyle bazı kişilerin birbirini ezerek izdihama sebep olduğu açıklandı. Polis, halktan olay bölgesinden uzak durmasını istedi.

Londra'nın güneybatısındaki Parsons Green istasyonunun önüne çok sayıda ambulans sevk edilmiş durumda.Sosyal medyada, vagonlardan birisinde bir patlama meydana geldiği, yolcuların yüzlerinde yanıklar oluştuğu yönünde henüz teyit edilmemiş bilgiler paylaşılıyor.

Twitter'da sıkça paylaşılan bir fotoğrafta, süpermarket poşetinin içinde bulunan bir kovanın yandığı görülüyor. Ancak kovanın içinde bulunduğu vagonda ciddi bir hasar gözükmüyor.

Patlama sesini duyunca insanlar koşmaya başladı

Patlamanın görgü tanıklarından birisi BBC Londra televizyon kanalının sunucularından Riz Lateef. Metroyla işe gelirken olayın yaşandığını anlatan Lateef, "Parsons Green istasyonunda metroyu bekliyordum. İnsanlar vagonlardan çıkıp koşmaya başladı. Büyük bir panik yaşandı. Patlama sesini ben de duydum" diyor.

Alev topu vagon boyunca ilerledi

Londra metrosunu günde ortalama 5 milyon kişi kullanıyor. Görgü tanıklarına göre yolcular vagondan dışarı çıkmaya çalışırlarken bir alev topu vagon boyunca ilerledi.

İngiltere Başbakanı Theresa May'ın patlamaya ilişkin düzenli olarak bilgi aldığı ifade edildi. Londra Belediye Başkanı Sadık Khan, olayın terör eylemi olduğuna yönelik bulguların artmasının ardından "Terör bizi asla yıkamaz" açıklamasında bulundu.

Patlamanın ardından bölgedeki metro seferleri durduruldu.