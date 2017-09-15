Galeriler Videolar
İstanbul 29°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
108303
ALTIN
146.442
DOLAR
3.4362
STERLİN
4.6661
EURO
4.1148
Bakan Soylu Hatay'da güvenlik zirvesi yaptı
Bakan Soylu Hatay'da güvenlik zirvesi...
Eğitim-İş İzmir Başkanı Yıldırım: 'Süper imam-hatipler' geliyor!
Eğitim-İş İzmir Başkanı Yıldırım: 'Süper...
'ByLock' kullandıkları iddiasıyla 13 kişi gözaltında
'ByLock' kullandıkları iddiasıyla 13 kişi...
Lastik bottan yaşama tutunmak: 44 Suriyeli yakalandı
Lastik bottan yaşama tutunmak: 44...
THY Genel Müdürü: 'Bakmadığımız yer kalmadı, uçak arıyoruz'
Gelecek sene uçakları çok daha...

Londra metrosunda patlama paniği!

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Parsons Green metro istasyonunda, sabah saatlerinde terör saldırısı olarak değerlendirilen patlamanın ardından, olay yerinde patlamamış bir bombanın daha bulunduğu iddia ediliyor.Bölgeden gelen ilk haberlere göre olay yerinde en az 20 yaralı olduğu belirtiliyor.

15 Eylül 2017 Cuma 13:49
Londra metrosunda patlama paniği!

Reuters'ın haberine göre terörle mücadele kaynakları olayın 'terörizm' olarak değerlendirildiğini aktardı. İngiliz haber sitesi Mail Online, patlamanın 'el yapımı patlayıcı cihaz' ile gerçekleştiğini öne sürdü. Olay yerinde patlamamış ikinci bir bombanın etkisiz hale getirildiği iddia ediliyor.

Kovanın içindeki çanta patladı

Olay yerinden ilk gelen fotoğraflar metroda beyaz bir kovanın içinde bulunan çantanın patladığını gösteriyor. Londra polisi olayda çok sayıda yaralı olduğunu bildirdi. İnsanların yüzünde yanıklar olduğu aktarılıyor. 

Londra Emniyeti'nden yapılan açıklamada, olayla ilgili olarak 'terör saldırısı soruşturması başlatıldığı' belirtildi. Ancak Emniyet açıklamasında patlamaya neyin neden olduğuna dair net şey söylemek için henüz erken olduğu da ifade edildi.

50 itfaiye görev başında

Olay yerinde yaklaşık 50 itfaiye erinin görev yaptığı ifade edildi. Çıkan panik nedeniyle bazı kişilerin birbirini ezerek izdihama sebep olduğu açıklandı. Polis, halktan olay bölgesinden uzak durmasını istedi. 

Londra'nın güneybatısındaki Parsons Green istasyonunun önüne çok sayıda ambulans sevk edilmiş durumda.Sosyal medyada, vagonlardan birisinde bir patlama meydana geldiği, yolcuların yüzlerinde yanıklar oluştuğu yönünde henüz teyit edilmemiş bilgiler paylaşılıyor.

Twitter'da sıkça paylaşılan bir fotoğrafta, süpermarket poşetinin içinde bulunan bir kovanın yandığı görülüyor. Ancak kovanın içinde bulunduğu vagonda ciddi bir hasar gözükmüyor.

Patlama sesini duyunca insanlar koşmaya başladı

Patlamanın görgü tanıklarından birisi BBC Londra televizyon kanalının sunucularından Riz Lateef. Metroyla işe gelirken olayın yaşandığını anlatan Lateef, "Parsons Green istasyonunda metroyu bekliyordum. İnsanlar vagonlardan çıkıp koşmaya başladı. Büyük bir panik yaşandı. Patlama sesini ben de duydum" diyor.

Alev topu vagon boyunca ilerledi

Londra metrosunu günde ortalama 5 milyon kişi kullanıyor. Görgü tanıklarına göre yolcular vagondan dışarı çıkmaya çalışırlarken bir alev topu vagon boyunca ilerledi.

İngiltere Başbakanı Theresa May'ın patlamaya ilişkin düzenli olarak bilgi aldığı ifade edildi. Londra Belediye Başkanı Sadık Khan, olayın terör eylemi olduğuna yönelik bulguların artmasının ardından "Terör bizi asla yıkamaz" açıklamasında bulundu. 

Patlamanın ardından bölgedeki metro seferleri durduruldu.

Son Güncelleme: 15.09.2017 14:11
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Veysel Eroğlu'dan 'sıcak hava' uyarısı geldi !
Bakan Veysel Eroğlu'dan 'sıcak hava' uyarısı geldi !
'ByLock' kullandıkları iddiasıyla 13 kişi gözaltında
'ByLock' kullandıkları iddiasıyla 13 kişi gözaltında
Erzincan'daki trafik kazasında 3 kişi yaralandı !
Erzincan'daki trafik kazasında 3 kişi yaralandı !
Çanakkale'de yangın ! Boğaz gemi geçişlerine kapatıldı
Çanakkale'de yangın ! Boğaz gemi geçişlerine kapatıldı
Başbakan Binali Yıldırım referandum ile ilgili sert konuştu !
Başbakan Binali Yıldırım referandum ile ilgili sert konuştu !
THY Genel Müdürü: 'Bakmadığımız yer kalmadı, uçak arıyoruz'
THY Genel Müdürü: 'Bakmadığımız yer kalmadı, uçak arıyoruz'
Ankara'da patlama: 3 yaralı
Ankara'da patlama: 3 yaralı
Dışişleri Bakanlığı'ndan 'İdlib' açıklaması !
Dışişleri Bakanlığı'ndan 'İdlib' açıklaması !
Darbe gecesi Cumhurbaşkanı'na suikast timi davası, ertelendi
Darbe gecesi Cumhurbaşkanı'na suikast timi davası, ertelendi
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Premier Kampus Ofis Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi No: 29 A Blok Kat: 5 Ofis No: 192 Kağıthane / İstanbul

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim