Lokma Yiyenler İşten Atıldı!

Söke- Milas karayolu üzerinde faaliyet gösteren Yüksel Seramik Fabrikası'ndaki, TÜRK-İŞ'e bağlı Türkiye Çimse-İş Sendikası üyesi 19 işçi, bir süre önce işten çıkartıldı. İşten çıkartılan işçiler, fabrika önünde dün eylem yaptı. Eylemde, fabrikada çalışan işçilerin çalışma koşullarının kötü olduğunu, yemeklerde tatlı verilmediğini ileri süren grup, tepkilerini lokma döktürüp, dağıtarak gösterdi. Dağıtılan lokmalardan yedikleri ileri sürülen 3 kişi daha işten çıkartıldı. Böylelikle işten çıkartılanların ayısı 22'ye yükselmiş oldu.



Türkiye Çimse-İş Sendikası Alsancak Şube Başkanı İbrahim Coşkun da basın açıklamasıyla eyleme destek verip, "1.5 aydan beri Söke'deyiz. İşten çıkartılan 22 arkadaşımız, mağdur durumda. Sendikalı oldukları için bu arkadaşlarımız işinden oldu. Arkadaşlar çalışma şartlarını bize anlattılar. Fabrikada çalışma koşullarının yaşanabilir olmadığını gördük. Yemeklerinin doğru düzgün olmadığı, duş, soyunma odasının bulunmadığı çalışma şartları var. Sağlık koşullarının çok kötü olduğu bir ortam söz konusu. Silikozis hastalığına karşı fabrikada alınan bir önlem yok. Askeri ücretle çalışılıyor. Bunların üzeltilmesi gerekir" dedi.



Fabrikada sendikalarına üye 180 çalışan olduğunu belirten Coşkun, "Teker teker bu çalışanlar işten çıkartılıyor. Oysa, bu çalışanların tek isteği diğer örgütlü işyerlerinde çalışanlara yakın bir ücret almaktı. İşçilyer kendi aralarında para toplayıp, fabrikanın önünde lokma döktürdü. "Arkadaşlarımıza yemeklerde tatlı verilmiyor" düşüncesinden yola çıkılıp, böyle bir şey yapılıyor. Ancak işveren tarafından döktürülen lokmalardan yedikleri gerekçesiyle 3 işçinin iş akitleri feshedildi. Bu yaşanlara kamuyonunu takdirine bırakıyoruz" diye konuştu.



Jandarma ve polis ekiplerinin geniş güevinlik önlemi aldığı eylem, lokma dağıtımın ardından olaysız sona erdi.