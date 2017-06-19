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Liseli Genç, Kız Arkadaşı İle Görüştürülmeyince İntihar Etti

BODRUM'da kız arkadaşının ailesinin görüşmelerine izin vermemesi üzerine bunalıma girdiği öne sürülen lise öğrencisi intihar etti.

19 Haziran 2017 Pazartesi 12:57
Liseli Genç, Kız Arkadaşı İle Görüştürülmeyince İntihar Etti

BODRUM'da kız arkadaşının ailesinin görüşmelerine izin vermemesi üzerine bunalıma girdiği öne sürülen lise öğrencisi 17 yaşındaki Alperen Öden, balıkçı teknesinin burnuna kendisini iple asarak intihar etti.

Bodrum'daki Turgutreis Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi'nin son sınıfında öğrenim gören ve yaz aylarında bir teknede çalışan Alperen Öden, geçen yıl yaz aylarında tanıştığı İzmirli T.K. ile arkadaş oldu. Yaklaşık bir ay önce sevdiği kızı görmek için İzmir'e giden Öden'e, iddiaya göre, kızın ailesi tepki gösterdi. Bodrum'a dönen ve bunalıma giren Öden, bu sabah, Bitez liman kenarında duran 6 metrelik 'Gezikafası' adlı balıkçı teknesinin burnuna iple aslı halde ölü bulundu. Öden'in cesedi, yapılan inceleme sonrası otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Öden'in arkadaşlarından M.K., "İzmir'e 2-3 kez kız arkadaşını görmeye gitti. Ancak her defasında kızın ailesi tarafından tehdit edildi. Kızı göstermediler ve ilişkilerini sona erdirmesini istediler. O gerçekten çok sevmişti. Kız arkadaşı da onu çok sevmişti. Buna çok üzülmüştü. Ama bunu yapabileceğini hiçbirimiz tahmin edemedik" dedi.

Öden'in sosyal paylaşım sitesinde paylaştığı ve asılı insanların ayaklarının bulunduğu fotoğraf dikkat çekti.



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