Lisede skandal! Okul müdürü kız öğrencileri taciz ediyor iddiası

Düzce Adnan Menderes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, skandal iddialarla çalkalandı. İddialara göre, okulda eğitim gören kız öğrencilerden 17 yaşındaki M.A. ve İ.T., okul müdürü Salim Y.'nin tacizlerine maruz kaldı. Okulda büro yönetimi olarak görev yapan Adem A. da öğrencilerden M.A.'ya sevgili olma teklifinde bulundu. Okulun düzenlediği Çanakkale gezisinde ise öğretmenler, öğrenciler için bir bar kapatıp, çocukların içki içip alem yapmasına seyirci kaldı. Taciz mağduru öğrenciler ise kendilerini yakın gördükleri Müdür Yardımcısı Zeynep Özdemir'e yaşadıklarını anlattı.

Skandalı ortaya çıkaran öğretmene mobing



Öğrencilerin yaşadığı taciz skandalına sessiz kalmayan Özdemir, kızların kendi el yazısıyla yazdığı şikayet dilekçelerini, Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ve Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'na ulaştırdı. Skandalla ilgili soruşturma başlatıldı. Tacizle suçlanan okul müdürü Salim Y.'nin daha önce de A.O. adlı bir öğrenciye sosyal medya üzerinden mesajlar attığı ve genç kızın okulu bıraktığı iddiası ortaya atıldı. Öğrencilerin şikayeti üzerine görevlendirilen müfettişler, şikayetçi öğrencilerle görüşmeler yaptı. Ancak iddialara göre tacizle suçlanan Okul Müdürü Salim Y., Müdür Yardımcıları Ahmet T. ve Mahir K. ile alan şefi Hikmet G., kız öğrencilere şikayetlerini geri çekmeleri için baskı yaptı. Okul yönetiminin, skandalı ortaya çıkartarak taciz rezaletini İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Cumhuriyet Savcılığı'na ilettiği söylenen Zeynep öğretmene mobing uyguladığı iddia edildi.

Okul yöneticilerinin, tacize uğradıklarını söyleyen kız öğrencileri ifade değiştirmeye zorladıkları iddia ediliyor..