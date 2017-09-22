Edinilen bilgiye göre, olay, İzmir'in Buca ilçesine bağlı Menderes Caddesi üzerinde meydana geldi. Liseli kız ve erkek öğrencilerin bulunduğu iki grup arasında sözlü tartışma yaşandı. Otobüs durağının yanında başlayan tartışma, kısa süre içerisinde kavgaya dönüştü. Bazı öğrenciler birbirlerine tekme ve yumruk atmaya başlarken, kavga gün boyu işlek olan caddeye kadar taştı. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan kavga, bir vatandaşın duruma müdahale etmesiyle son buldu.
Lise kavgası caddeye taşınınca faciadan dönüldü !
İzmir Buca'da lise öğrencileri arasında çıkan kavga büyük paniğe neden oldu.Caddeye kadar sürüklenen ve birbirlerine tekme atan öğrenciler çevredekilerin araya girmesiyle yatıştırıldı.
22 Eylül 2017 Cuma 12:13