Galeriler Videolar
İstanbul 22°
parçalı bulutlu
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
103525
ALTIN
145.430
DOLAR
3.4941
STERLİN
4.7371
EURO
4.1816
Terör örgütü üyeliğinden aranan HDP'li Belediye Başkanı teslim oldu !
Terör örgütü üyeliğinden aranan HDP'li...
Itır Esen'ın tacı geri mi alındı? Miss Turkey 2017 güzeli Itır Esen'in tacı geri alındı
Itır Esen'ın tacı geri mi...
Şanlıurfa'da kamyon faciası ! 1 kişi öldü , 2 kişi de yaralandı
Şanlıurfa'da kamyon faciası ! 1...
Siirt'te bir dilencinin aylık kazancı 6 bin TL: 'Aylık 6 bin TL kazanıyor musunuz?'
Siirt'te bir dilencinin aylık kazancı...
ABD Başkanı Trump Kim Jong-un sözlerine sosyal medyadan cevap verdi !
ABD Başkanı Trump Kim Jong-un...

Lise kavgası caddeye taşınınca faciadan dönüldü !

İzmir Buca'da lise öğrencileri arasında çıkan kavga büyük paniğe neden oldu.Caddeye kadar sürüklenen ve birbirlerine tekme atan öğrenciler çevredekilerin araya girmesiyle yatıştırıldı.

22 Eylül 2017 Cuma 12:13
Lise kavgası caddeye taşınınca faciadan dönüldü !

Edinilen bilgiye göre, olay, İzmir'in Buca ilçesine bağlı Menderes Caddesi üzerinde meydana geldi. Liseli kız ve erkek öğrencilerin bulunduğu iki grup arasında sözlü tartışma yaşandı. Otobüs durağının yanında başlayan tartışma, kısa süre içerisinde kavgaya dönüştü. Bazı öğrenciler birbirlerine tekme ve yumruk atmaya başlarken, kavga gün boyu işlek olan caddeye kadar taştı. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan kavga, bir vatandaşın duruma müdahale etmesiyle son buldu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Terör örgütü üyeliğinden aranan HDP'li Belediye Başkanı teslim oldu !
Terör örgütü üyeliğinden aranan HDP'li Belediye Başkanı teslim oldu !
Şanlıurfa'da kamyon faciası ! 1 kişi öldü , 2 kişi de yaralandı
Şanlıurfa'da kamyon faciası ! 1 kişi öldü , 2 kişi de yaralandı
Siirt'te bir dilencinin aylık kazancı 6 bin TL: 'Aylık 6 bin TL kazanıyor musunuz?'
Siirt'te bir dilencinin aylık kazancı 6 bin TL: 'Aylık 6 bin TL kazanıyor musunuz?'
Atatürk Havaalanında düşen jetin pilotu o korku dolu anları anlattı !
Atatürk Havaalanında düşen jetin pilotu o korku dolu anları anlattı !
Fırtına obüsleri işbaşında Hakkari'de 4 terörist öldürüldü !
Fırtına obüsleri işbaşında Hakkari'de 4 terörist öldürüldü !
DAEŞ'in üst düzey yöneticisi Eskişehir'de yakalandı !
DAEŞ'in üst düzey yöneticisi Eskişehir'de yakalandı !
Binali Yıldırım'dan taşeron açıklaması ! Müjdeyi verdi ...
Binali Yıldırım'dan taşeron açıklaması ! Müjdeyi verdi ...
Elazığ'da FETÖ'den 30 şüpheliden, 13'ü tutuklandı
Elazığ'da FETÖ'den 30 şüpheliden, 13'ü tutuklandı
Çerkezköy'deki termik santral projesini Danıştay durdurdu
Çerkezköy'deki termik santral projesini Danıştay durdurdu
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Premier Kampüs Ofis Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi No: 29 A Blok Kat: 5 Ofis No: 192 Kağıthane / İstanbul

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim