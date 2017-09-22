Lise kavgası caddeye taşınınca faciadan dönüldü !

Edinilen bilgiye göre, olay, İzmir'in Buca ilçesine bağlı Menderes Caddesi üzerinde meydana geldi. Liseli kız ve erkek öğrencilerin bulunduğu iki grup arasında sözlü tartışma yaşandı. Otobüs durağının yanında başlayan tartışma, kısa süre içerisinde kavgaya dönüştü. Bazı öğrenciler birbirlerine tekme ve yumruk atmaya başlarken, kavga gün boyu işlek olan caddeye kadar taştı. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan kavga, bir vatandaşın duruma müdahale etmesiyle son buldu.