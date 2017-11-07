Galeriler Videolar
İstanbul 16°
az bulutlu
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
113994
ALTIN
158.500
DOLAR
3.8621
STERLİN
5.0779
EURO
4.4666
Ligin en 'BABA' kalecisi Fernando Muslera !
Ligin en 'BABA' kalecisi Fernando...
Mehmet Topal Beşiktaş'a mı gidiyor ?
Mehmet Topal Beşiktaş'a mı gidiyor...
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi düdük astı !
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi düdük astı...
FETÖ'nün Askeri Mahrem Yapılanmasına Operasyon!
FETÖ'nün Askeri Mahrem Yapılanmasına Operasyon!
Çalıların arasında boğazı kesilmiş ceset bulundu !
Çalıların arasında boğazı kesilmiş ceset...

Lise'de korkunç patlama : Ölü ve yaralılar var !

Zonguldak'ta korkunç olay ...Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bulunan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin kalorifer kazanında patlama olduğu öğrenildi.Meydana gelen patlama ölü ve yaralıların da olduğu gelen bilgiler arasında yer alıyor.

07 Kasım 2017 Salı 10:38
Lise'de korkunç patlama : Ölü ve yaralılar var !

Zonguldak'ta bu sabah saatlerinde korkunç bir olay yaşandı.Çaycuma Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin kalorifer kazan dairesinde meydana gelen patlamanın sonucunda 1 kişinin öldüğü ve 6 kişinin de yaralandığı öğrenildi.Patlamanın neden kaynaklandığı ise henüz bilinmiyor.Patlama esnasında kazan dairesinin yakınlarında olan okulun temizlik görevlisi hayatını kaybederken 6 öğrenci de yaralandı.

Patlamanın gerçekleşmesinin ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekipleri intikal etti.Patlama sonrasında yaralanan öğrenciler olay yerinde ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere götürüldü.Polis ekipleri patlama ile ilgili soruşturma başlatırken olay yerinde incelemeler devam ediyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çorum'da dehşet : Yeni doğan bebeğini poşete koyup attı !
Çorum'da dehşet : Yeni doğan bebeğini poşete koyup attı !
Devlet Bahçeli'den Gazi'lere saldıran kişilere çok sert sözler !
Devlet Bahçeli'den Gazi'lere saldıran kişilere çok sert sözler !
Ankara'da yolcu otobüsü devrildi :Ölü ve yaralılar var !
Ankara'da yolcu otobüsü devrildi :Ölü ve yaralılar var !
Benzine Yeni Zam Yolda!
Benzine Yeni Zam Yolda!
FETÖ'nün Askeri Mahrem Yapılanmasına Operasyon!
FETÖ'nün Askeri Mahrem Yapılanmasına Operasyon!
Selin Şekerci sosyal medyada Emine Erdoğan'dan özür diledi !
Selin Şekerci sosyal medyada Emine Erdoğan'dan özür diledi !
Çalıların arasında boğazı kesilmiş ceset bulundu !
Çalıların arasında boğazı kesilmiş ceset bulundu !
Van'dan acı haber : 1 asker şehit !
Van'dan acı haber : 1 asker şehit !
Erzurum'da kar hayatı durdurdu !
Erzurum'da kar hayatı durdurdu !
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Premier Kampüs Ofis Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi No: 29 A Blok Kat: 5 Ofis No: 192 Kağıthane / İstanbul

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim