Lise'de korkunç patlama : Ölü ve yaralılar var !

Zonguldak'ta bu sabah saatlerinde korkunç bir olay yaşandı.Çaycuma Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin kalorifer kazan dairesinde meydana gelen patlamanın sonucunda 1 kişinin öldüğü ve 6 kişinin de yaralandığı öğrenildi.Patlamanın neden kaynaklandığı ise henüz bilinmiyor.Patlama esnasında kazan dairesinin yakınlarında olan okulun temizlik görevlisi hayatını kaybederken 6 öğrenci de yaralandı.

Patlamanın gerçekleşmesinin ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekipleri intikal etti.Patlama sonrasında yaralanan öğrenciler olay yerinde ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere götürüldü.Polis ekipleri patlama ile ilgili soruşturma başlatırken olay yerinde incelemeler devam ediyor.