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Kuzey Irak'tan sızan teröristler Mersin'i kana bulayacaklardı

Barzani ile dirsek temasında bulunan PKK Kuzey Irak sınırını peşmergenin herhangi bir müdahalesi olmadan geçmeye başladı.Sınırdan sızarak Mersin'de kanlı eylem planlayan teröristler polisin başarı operasyonu sonucu etkisiz hale getirildi.

10 Ekim 2017 Salı 16:35
Kuzey Irak'tan sızan teröristler Mersin'i kana bulayacaklardı

Kuzey Irak'ta yapılan referandum ve Türkiye'nin buna karşı göstermiş olduğu karşı refleks terör uzmanlarına göre Barzani'nin terör kartına masaya sürdüğünü ortaya çıkartıyor.Bugün yaşanan bir olay bu tespitin hiç de yabana atılmıycak türden olduğunu gösterirken sınırda güvenlik kuvvetleri sızmaları engellemek için alarm vermiş durumda

SIZMAYI BAŞARDILAR

Operasyonlar çerçevesinde Kuzey Irak'tan kente girdikleri belirlenen terör örgütü PKK üyeleri A.Z, A.N, B.Ç. ve M.A. gözaltına alındı.Teröristlerin evlerine yapılan baskınlar sonucunda da 6,5 kilogram plastik patlayıcı ve örgüte ait olduğu öğrenilen dökümanlar ele geçirildi.

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