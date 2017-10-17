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Kuzey Irak'ta şehit sayısı yükseliyor !

Türk Silahlı Kuvvetleri yaptığı son dakika açıklamasında Kuzey Irak sınırında 2 askerin şehit düştüğünü açıkladı.Kuzey Irak sınırındaki hareketlilik devam ediyor.Bölgeye çok sayıda askerin gönderildiği de gelen bilgiler arasında yer alıyor.

17 Ekim 2017 Salı 09:52
Kuzey Irak'ta şehit sayısı yükseliyor !

Dün akşam saatlerinde Hakkari'nin Çukurca İlçesi'nin köyünde Irak Sınırı'nın yakınlarında askeri araçların geçişi sırasında el yapımı bombanın patlatılması sonucu 2 askerimiz şehit olmuştu..Bölgeye çok sayıda asker intikal ederken teröristler için ise geniş kapsamlı arama çalışmaları başlatılmıştı.

Bugün de Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan son dakika açıklamasında Kuzey Irak sınırında 2 askerimizin şehit olduğu bildirildi.Irak'a düzenlenen hava harekatı sonrasında 8 teröristin öldürüldüğü açıklandı.Hain saldırılardan şehit düşen askerlerimizin cenazesi Hakkari Dağ Tugay Komutanlığı'na getirildi. 

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