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Kuzey Irak'ta Deprem Meydana Geldi. Şanlıurfa depremle sallandı!

Şanlıurfa'da son dakika gelişmesi. Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre Şanlıurfa'da deprem meydana geldi. Halk sokaklara döküldü. Meydana gelen depremin Kuzey Irak Süleymaniye'de meydana gelen 7.2 şiddetindeki depremden kaynaklandığı ifade edildi.

12 Kasım 2017 Pazar 21:35
Kuzey Irak'ta Deprem Meydana Geldi. Şanlıurfa depremle sallandı!

Şanlıurfa'da deprem meydana geldi. Henüz kaç şiddetinde olduğu belirlenemeyen depremle ilgili halk sokaklara döküldü... Depremin Kuzey Irak'ın Süleymaniye kentinde meydana gelen 7.2 şiddetindeki

KUZEY IREK'TA DEPREM!

Depremin Richter ölçeğine göre 7.2 büyüklüğünde olduğu açıklandı. Deprem Türkiye'nin Doğu Anadolu bölgesinde birçok şehirde hissedildi.depremdem kaynaklandığı ifade ediliyor. 
Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu'nun (USGS) verilerine göre Irak'ın güneydoğusunda yer alan Süleymaniye'de deprem yaşandı. Depremin richter ölçeğine göre 7.2 büyüklüğünde olduğu açıklandı.

Kuzey Irak Deprem ve Meteoroloji Genel Müdürü'nden bir açıklama gelmedi.

SÜLEYMANİYE'DE 8 KÖYDE HASAR VAR

Depremden sonra ilk gelen bilgilere göre Süleymaniye'de 8 köyde büyük hasar var.


DEPREM 6 ÜLKEDE HİSSEDİLDİ

Deprem, Irak ve Türkiye'nin yanı sıra İran, Suriye, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde de hissedildi.

IRAK'ın Süleymaniye kentinde meydana gelen deprem, Türkiye'nin Doğu ve Güneydoğu illerinden de şiddetle hissedildi. Birçok bölgede vatandaşlar sarsıntı ile sokaklara çıkarken, depremin Türkiye sınırlarında yıkıma yolaçıp açmadığı konusunda çalışmalar başlatıldı. 

Akmerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) verilerine göre bugün saat 21.18'de merkez üssü Irak'ın Süleymaniye kentinde Richter ölçeğine göre 7.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk bilgilere göre Süleymani'ye yıkıma yolaçan deprem sırasında sokaklara çıkan Iraklıların tekbir getirdikleri görüldü. Irak'ın genelinden şiddetle hissedilen deprem, Türkiye'nin de Doğu ve Güneydoğu illerinden de hissedildi. Süleymani merkezli depremle birlikte Van, Hakkari merkez ile ilçeleri Şemdinli, Yüksekova, Çukurca'nın yanısıra Şırnak, Siirt, Mardin, Batman, Diyarbakır il merkezleri ile bağlı ilçelerinde de vatandaşların bir bölümü korku ve panikle sokaklara çıktı. Depremin bu bölgelerde herhangi bir yıkıma yolaçıp açmadığı ile ilgili yerel yönetimler çalışmalar başlattı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) ise depremin merkez üssünü Süleymaniye'nin sınırında bulunan İran olarak açıkladı. Kandilli'ye göre deprem zeminden 11.7 kilometre derinlikte meydana geldi. 

Son Güncelleme: 12.11.2017 22:53
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