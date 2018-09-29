Kuzey Irak'ta 1 asker şehit oldu

ANKARA,() - IRAK'ın kuzeyinde devam eden operasyonlar sırasında, el yapımı bir patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 asker şehit oldu, 4 asker de yaralandı.



TSK'dan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Irak kuzeyinde devam eden operasyonlar kapsamında 29 Eylül 2018 tarihinde bir el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucunda, bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, dört kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz."