Kuzey Irak Sınırından Ateş Açan PKK'lı Öldürüldü!

HAKKARİ'nin Yüksekova İlçesi'nde Kuzey Irak sınırında bulunan üs bölgesine taciz ateşi açan PKK'lı gruptan bir terörist açılan ateşle öldürüldü.



Hakkari Valiliği konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "29 Mayıs 2017 de PKK'lı teröristler Yüksekova Kuzey Irak sınır hattında bulunan Hisar Dağı Şehit Yüzbaşı Özgür Çevik Üs Bölgesine taciz ateşi açmışlardı. Açılan taciz ateşini erken farkeden üs bölgesindeki Deniz Piyade Taburu ve 7'nci Hudut Alayının hudut kartallarının açtığı ateş sonrasında 1 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirlenmiştir" denildi.