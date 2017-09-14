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Kuyumcuyu soyguna gittiler ama bozguna uğradılar !

Mersin'de gerilim filmlerini aratmıyacak bir olay yaşandı.Uzun namlulu silahlarla kuyumcuyu soymaya giden hırsızlara kuyumcunun sahini silahını çekerek karşılık verdi.

14 Eylül 2017 Perşembe 13:59
Kuyumcuyu soyguna gittiler ama bozguna uğradılar !

Mersin'de ellerinde uzun namlulu silahlarla kuyumcu dükkanında soygun  girişiminde bulunan soyguncular, durumu erken fark eden iş yeri sahibinin silahına  ateşlemesi sonucu bozguna uğradı. Olayda soygunculardan biri vurularak yaralanırken,  yaylım ateşine tutulan kuyumcu dükkanındaki iş yeri sahibi ise başından vuruldu. 

  Edinilen bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesi Güneş Mahallesi Çiftçiler Caddesi üzerinde  bulunan Çetinkaya Kuyumculuk adlı iş yerine gelen silahlı 4 kişi, kuyumcu dükkanını  soymak istedi. Üzerlerinde sarı renkli tek tip elbise bulunan soyguncular kuyumcu  dükkanına doğru ilerledikleri sırada, iş yeri sahibi Refik Çetinkaya'nın durumu erken fark  ederek silahına davranması sonucu bozguna uğradı. Kuyumcunun ilk ateşi ile  soygunculardan biri yaralanırken, silahlı saldırganlar ise kuyumcu dükkanını yaylım  ateşine tuttu. Çıkan çatışmada iş yeri sahibi Çetinkaya'da başından vurularak yaralandı.

  Neye uğradıklarını şaşıran soyguncular ise amaçlarına ulaşamadan yaralı arkadaşlarını  da yanlarına alarak beyaz bir otomobille olay yerinden kaçtı. Başından vurulan kuyumcu  Refik Çetinkaya, ambulansla Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken,  polis olay yerinde inceleme yaptı. Yapılan incelemede iş yerinde çok sayıda mermi izi ve  boş kovan bulundu. Ayrıca olay yerine yakın bir bölgede soyguncuların kullandığı araca  benzeyen, ancak plakası farklı bir araç polis tarafından incelenmeye alındı.

  Öte yandan, olay sırasında soyguncuların yaralı arkadaşlarını da alarak kaçma anı bir  vatandaş tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, bozguna  uğrayan soyguncuların yaralı arkadaşlarını araca taşıyıp olay yerinden uzaklaşması yer  aldı.
  Polisin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü bildirildi.

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