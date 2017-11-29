'Kutlu Doğum' haftasının ismi değiştirildi ! İşte yeni ismi ...

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada 'Kutlu Doğum' haftasının isminin değiştirildiğini ve Resmi Gazete'de yayımlandığı bildirildi.

"Kutlu Doğum Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftasını Kutlama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girdi.Yürürlüğe girmesinin ardından ."Kutlu Doğum" haftasının adı "Mevlid-i Nebi" olarak değiştirildi.

Aynı yönetmelik değişikliğinde, her yıl 14-20 Nisan tarihlerinde kutlanan haftanın başlangıç tarihi Hicri Takvim'e göre 12 Rebiülevvel olarak kabul edildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı merkez teşkilatı bu günlere özel sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunacak, sempozyum, konferans, panel ve buna benzer etkinlikler düzenleyecek.