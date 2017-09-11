Kütahya'daki orman yangını hala söndürülemedi !

Çukurca Beldesi yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenden çıkan orman yangını henüz kontrol altına alınamadı.100 hektarı aşkın alanda etkili olduğu belirtilen yangına gece boyunca ekipler müdahalede bulundu. Bu Sabah erken saatlerinden itibaren 6 helikopter de söndürme çalışmalarında kullanıldı.

Rüzgarın etkisiyle yayılan yangına müdahalenin arazinin engebeli olması nedeniyle güçlükle yapıldığı belirtildi. Yangın, Bilecik'in Bozüyük İlçesi sınırlarında bulunan ormanlık alana da sıçradı. Ekipler bu bölgede de yangını kontrol altına almaya çalışıyor.