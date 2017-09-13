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Kütahya'daki orman yangını Bilecik'e sıçradı !

Kütahya'nın Domaniç ve Emet ilçelerindeki orman yangını Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki ormanlık alana kadar ulaştı.Bu büyük yangına 5 uçak, 20 helikopter, 143 arazöz ve 24 dozerle müdahale ediliyor.

13 Eylül 2017 Çarşamba 11:08
Kütahya'daki orman yangını Bilecik'e sıçradı !

Kütahya'nın Domaniç ve Emet ilçelerinde çıkan orman  yangınlarının söndürülmesi için çalışmalar sürdürülüyor. 
 
Vali Vekili Sedat Oktar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 10 Eylül'de  Domaniç'in Çukurca beldesi yakınlarındaki Ballıca mevkisinde çıkan orman  yangınının rüzgar nedeniyle tekrar etkili olmaya başladığını ve Bilecik'in  Bozüyük ilçesine doğru ilerlediğini söyledi.
 
Ekiplerin her iki ilçedeki yangına müdahale etmek için çalıştığını  aktaran Oktar, şunları kaydetti:
 
"Dozerlerle yapılan çalışmayla etrafı kontrol altına alınan yangının  yayılması ve ilerlemesi durdurulmuştu ancak şiddetli rüzgar nedeniyle yangın yine  başladı ve Bilecik'in Bozüyük ilçesi sınırına çok yaklaştı. Aynı zamanda Emet  ilçesine bağlı Kabaklar köyünde de büyük bir orman yangını çıktı. Ekiplerin ve  yangın söndürme helikopterlerinin bir bölümünü o bölgeye sevk ettik. Tedbir  amaçlı Kabaklar köyünü boşalttık."

Oktar, yangınlar nedeniyle istedikleri takviye ekiplerin bölgeye  ulaştıkça Domaniç ve Emet'te görevlendirildiğini, müdahale eden ekiplerin  arttığını belirtti.
 
Öte yandan Oktar, Kütahya Emniyet Müdürü Hasan Çevik ile Emet'in  yangın nedeniyle boşaltılan, bir ev ve ahırın yandığı Kabaklar köyünde inceleme  yapıyor.
 
Havanın kararmasıyla uçak ve helikopterlerin çalışmalarına son verdiği  Emet'te yangına karadan müdahale ediliyor.
 
Bir dozerin yanarak kullanılamaz hale geldiği Domaniç'teki yangın,  Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki ormanlık alana sıçradı.
 
Bölgede Bilecik Valiliği tarafından kriz masası oluşturulacağı  öğrenildi.
 
19 bölge müdürlüğünden ekip sevk edildi
 
AA muhabirinin Orman Genel Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre,  Kütahya'daki orman yangınlarına 5 uçak, 20 helikopter, 143 arazöz ve 24 dozerle  müdahale ediliyor.
 
Domaniç'teki orman yangını, 19 bölge müdürlüğünden 3 uçak, 14  helikopter, 103 arazöz, 15 dozer ve 442 personelle kontrol altına alınmaya  çalışılıyor.
 
Emet'in Kabaklar mevkisinde bugün çıkan orman yangınına ise 6  helikopter, 2 uçak, 40 arazöz ve 9 dozerle müdahale ediliyor.

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