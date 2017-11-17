Kuşadası'nda şok görüntüler ! Domuz sürüsü ilçeye kadar indi

Kuşadası’nın Ege Mahallesi’nde çekilen fotoğraflar büyük paniğe neden oldu.Dün gece saatlerinde site bekçisi tarafından çekilen fotoğraflarda domuz sürüsünün ilçe merkezine kadar indiği görüldü.

Aç kaldıkları için ilçe merkezine kadar inen domuz sürüleri çevredeki çöplere saldırdı.İlçe merkezine kadar inip çöpleri karıştıran domuz sürüsü ilçe merkezinde bulunan site güvenlikleri tarafından görüntülendi.Olayı görüntüleyen güvenlik ve bekçiler domuz sürüsünün siteye girmemesi için onları araba ile ağaçlık alana kadar kovaladı.

Daha sonra ise domuz sürüsü gözden kayboldu..Haberin yayılmasının ardından bölgede panik hakim oldu ..