Kuş sürücü THY uçağına saldırdı !

Yetkililerden alınan bilgilere göre Türk Hava Yolları'nın (THY), İstanbul- Zagrep seferini yapmak üzere kalkış için pistte ilerleyen uçağa, kuş sürüsü çarptı.Kalkış esnasındaki uçağın kuş sürüsüyle çarpışması sonucu uçak park yerine geri döndü.Kontrollerde herhangi bir hasara rastlanmayan uçak, gecikmeli olarak Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'e hareket etti.

Daha sonra İstanbul-İzmir seferini yapan ve kalkış için pistte ilerleyen THY uçağı da kuş sürüsünün çarpması üzerine park alanına döndü.İncelemelerin ardından uçağın seferden çekilmesine karar verildi. Yolcular başka bir uçakla İzmir'e hareket etti.

Atatürk Havalimanı'na inmek için alçalan Onur Air'in tarifeli uçağı da kuş sürüsüne çarptı.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından hava trafiğe normale döndü.