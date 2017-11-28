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Kuş gribi kabusu geri döndü ! Ağrı'da kuş gribi paniği !

Geçtiğimiz senelerde ülkemizde görülen kuş gribi vakası beraberinde birçok hastalığıda yaygınlaştırmıştı.Tavuk ve tavuk ürünlerinin pahalılaşmasına da neden olan kuş gribi birçok hayvanın da telef olmasına neden olmuştu.

28 Kasım 2017 Salı 10:23
Kuş gribi kabusu geri döndü ! Ağrı'da kuş gribi paniği !

Geçtiğimiz yıllarda yaşanan kuş gribi kabusu ülkemizde yeniden görülmeye başlandı.Son olarak Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde görülen kuş gribi vakaları 2 köyün karantinaya alınmasına sebep oldu.

Van'ın Taşlıçay İlçesi'ne bağlı Taşlıçay ve Güneysöğüt köylerinde görülen hastalıklar nedeniye 2 köyde karantinaya alındı.Kanatlı hayvanlar için ilaç tedavisine başlanırken , hastalardan alınan numuneler de incelenmek üzere laboratuvara gönderildi.

Konu ile ilgili çalışmalarda bulunan Taşlıçay İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, 2 köyden alınan örneklerini incelemeye alırken h5, h8 virüsünün diğer köylere bulaşmaması için gerekli önlemleri de aldığı öğrenildi.

KUŞ GRİBİ NEDİR ?

Kuş gribi, evcil ve yabani kanatlılar ile memeli hayvanların çoğunda solunum ve sindirim sistemine ait belirtiler gösteren, ölümle sonuçlanan çok bulaşıcı bir hastalıktır.

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