Kuş gribi kabusu geri döndü ! Ağrı'da kuş gribi paniği !

Geçtiğimiz yıllarda yaşanan kuş gribi kabusu ülkemizde yeniden görülmeye başlandı.Son olarak Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde görülen kuş gribi vakaları 2 köyün karantinaya alınmasına sebep oldu.

Van'ın Taşlıçay İlçesi'ne bağlı Taşlıçay ve Güneysöğüt köylerinde görülen hastalıklar nedeniye 2 köyde karantinaya alındı.Kanatlı hayvanlar için ilaç tedavisine başlanırken , hastalardan alınan numuneler de incelenmek üzere laboratuvara gönderildi.

Konu ile ilgili çalışmalarda bulunan Taşlıçay İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, 2 köyden alınan örneklerini incelemeye alırken h5, h8 virüsünün diğer köylere bulaşmaması için gerekli önlemleri de aldığı öğrenildi.

KUŞ GRİBİ NEDİR ?

Kuş gribi, evcil ve yabani kanatlılar ile memeli hayvanların çoğunda solunum ve sindirim sistemine ait belirtiler gösteren, ölümle sonuçlanan çok bulaşıcı bir hastalıktır.