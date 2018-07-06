Kuruyemiş Poşetinden Çıktı

Operasyon İstanbul Emniyeti’ne bağlı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Emtia Büro Amirliği ekipleri Birleşik Arap Emirliklerinden gelen bir kişinin kaçak pırlanta getirdiği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine polis ekipleri havalimanının dış hatlar geliş kısmında şüphelinin gelişini bekledi. Dubai’den gelen İran uyruklu şüpheli valiz kontrolünden geçerken polis ekipleri operasyon düzenledi. Baskında şüpheli gözaltına alındı. Arama odasına götürülen şüphelinin valizi incelendi. Eşyalar arasındaki kuruyemiş paketinin bantla yapıştırıldığı fark edildi. Polis ekipleri çam fıstığı ve badem bulunan poşeti açınca içinde kağıt paketler bulundu. Paketleri açan polisler çok sayıda pırlanta ele geçirdi. Ağırlığı 165 gram olan pırlantaların 300 bin ile 500 bin dolar arasında olduğu belirtildi.Gözaltına alınan şüpheli Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 06 Temmuz 2018, 12:51