Kurtlar Vadisi Kaos Show Tv'de mi Yayınlanacak?

Oyuncu ve Yapımcı Necati Şaşmaz'ın kardeşi Raci Şaşmaz ile ticari ilişkilerini sonlandırdıktan sonra, çektiği Kurtlar Vadisi Vatan filminin ardından, yeni bir projeye start veriyor.



Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin yapım haklarını elinde bulunduran Necati Şaşmaz,önceki hafta Show TV'nin kardeş kanalı Habertürk'ün canlı yayınına çıkarak önemli açıklamalarda bulunmuştu.



Kurtlar Vadisi dizisinin 2018 Ocak veya Şubat ayında yayınlanmaya başlayacağını ifade eden Şaşmaz, dizinin hangi kanalda yayınlanacağına ilişkin bilgi vermemişti. Kurtlar Vadisi Vatan filminin Berlin galasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Necati Şaşmaz, Kurkat Vadisi Kaos ismini verdikleri dizinin Şubat ayında ekranlarda olacağının müjdesini verdi.



YAYIN KANALI SHOW TV Mİ?



Necati Şaşmaz'ın geçen hafta Habertürk TV'ye çıkarak açıklama yapması, televizyon dünyasında dizinin dizinim Habertürk'ün kardeş kanalı SHOW TV'de yayınlanacağı iddialarını güölendirdi. Kurtlar Vadisi dizisi ilk olarak SHOW TV'de yayınlanmış ve uzun yıllar bu kanalda reyting rekorları kırmıştı...