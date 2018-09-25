 KÜÇÜK ÇOCUĞUN ATIK KAĞIT TOPLAMA ARABASININ İÇİNDE KİTAP AŞKI

İstanbul

Yer Arnavutköy... 10 yaşlarında bir çocuk babasının atık kağıt topladığı araba içinde oturuyor.

Küçük çocuğun elinde kalem var. Dizleri üzerindeki kitabı yazıp çiziyor. Ders mi yapıyor yoksa meraktan mı karalıyor belli değil.

Çöp konteynerinin hemen yanındaki atık kağıt dolu arabanın içinde oturan küçük çocuk yoldan geçenlerinin de dikkatini çekiyor. O ise kimsenin farkında değil, büyük bir hevesle kitabın sayfalarını çeviriyor.

Çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülediği küçük çocuk, babasının atık kağıtları toplamasının ardından buradan ayrılıyor.

Görüntü Dökümü:

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-Küçük çocuğun atık kağıt aracının içindeki görüntüsü

-Kitabı yazması

-Detaylar

