Küçük çocuğa cinsel istimarı, taciz amaçlı yapmamış!

Kayseri’de cep telefonu ile oyun oynatmak bahanesiyle yanına çağırdığı ilkokul birinci sınıfı öğrencisi kız çocuğu 7 yaşındaki S.U.’ya cinsel istismarda bulunmakla suçlanan 16 yaşındaki A.Ö., 'çocuğun basit cinsel istismarı ve hürriyeti tahdit' suçlarından 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Küçük çocuğa porno izlettiği iddiasıyla tutuklandı

Olay, geçen 4 Nisan’da Melikgazi İlçesi Gürpınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre A.Ö., aynı mahalle oturan ilkokul birinci sınıf öğrencisi S.U. ile telefonunda oyun oynatmak bahanesi ile yakınlık kurdu. S.U okuldan çıktığı zaman telefonda oyun oynatma bahanesi ile evine götürüp cinsel tacizde bulunduğu, çeşitli zamanlarda okuldan çıkan küçük kıza cep telefonunda pornografik videolar izlettiği iddiasıyla yapılan şikayet üzerine A.Ö. tutuklandı.

Kayseri 3‘üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın duruşmasına tutuklu A.Ö. Sincan Çocuk Cezaevi'nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Mağdur S.U. ve ailesi ise duruşmada hazır bulundu.

Gözyaşlarıyla amacının taciz olmadığını söyledi

Üzerine atılan suçlamaları kabul etmeyen A.Ö. gözyaşları içinde yaptığı savunmada amacının taciz olmadığını öne sürerek tahliyesini talep etti. S.U ise mahalleden tanıdığı A.Ö.’nün cep telefonunu kendisine verdiğini ve dokunduğunu söyledi.

Mahkeme heyeti yargılama sonunda A.Ö.’ye, 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 6 yıl 4 ay, 'hürriyeti tahdit' suçundan da 4 yıl 2 ay olmak üzere toplam 10 yıl 6 ay hapis cezası verdi.