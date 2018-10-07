KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI BAŞLADI

Haber-Kamera: Murat SOLAK/İSTANBUL

2018 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim sınavı başladı. Sınava giren adaylar didik didik aranarak içeriye alındı.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı'nca yapılan yaklaşık 3 milyon adayın girmesi beklenen 2018 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim sınavı10.15'te başladı. Adaylar sınava girmek için erken saatlerde sınav merkezlerine geldi. Sınav merkezlerine gelen adaylar sınav görevlileri tarafından aranarak içeri alındı. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı'nca belirlenen yasak araç ve gereçlerle adayların sınava girilmesine izin verilmedi. Sınava girecek olan adayların saat 10.00'dan sonra sınav binalarına girişlerine de izin verilmedi.

Görüntü Dökümü:

-Sınava giren adaylardan görüntü

-Adayların aranması

-Geç kalan adaylardan görüntü

-Genel ve detaylar



