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Köyün imamını başından vurarak öldürdüler !

Ağrı'nun Doğubeyazıt ilçesinden korkunç bir haber geldi.Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Uzunyazı köyü imamı Ramazan Bozdağ köyün yakınlarında başından vurularak öldürülmüş bir halde bulundu.

24 Kasım 2017 Cuma 17:07
Köyün imamını başından vurarak öldürdüler !

Ağrı'nın Doğubeyazıt İlçesine bağlı Uzunyazı köyünden korkunç bir haber geldi.Uzunyazı köyünde imamlık yapan Ramazan Bozdağ (30) köy yakınlarında başından vurularak öldürülmüş bir şekilde bulundu.

Doğubeyazıt İlçesine bağlı Uzunyazı köyü kırsalında yol kenarında dün hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşlar hemen jandarmalara haber verdi.Olay yerine sağlık ekipleri ve jandarmalar intikal etti.Cumhuriyey savcısı ve İlçe jandarma ekiplerinin araştırmaları sonucunda öldürülen kişinin köyde imamlık yapan 30 yaşındaki Ramazan Bozdağ olduğu öğrenildi.

Doğubayazıt Kaymakamı Ulaş Akhan konuyla ilgili olarak ; "Terör örgütü tarafından kalleşçe katledilen ilçemiz Uzunyazı Köyü imamı Ramazan Bozdağ'a yüce Allah'tan rahmet, milletimize ve ailesine başsağlığı diliyorum" diye yazdı. 

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