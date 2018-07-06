Köy Muhtarından Şaşırtan Hareket! Tacizlere Dayanamadı

Gülbağı Mahalle Muhtarı ve Balâ Muhtarlar Derneği Başkanı Nazım Ünal, Ankara'nın Polatlı İlçesi bağlı Uzunbeyli Mahallesi'nde 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara ile Ağrı'da 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in kaybolduktan sonra ölü bulunmasının ardından köyünde bir takım güvenlik önlemi almaya karar verdi. Balâ Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı ve Belediye Başkanı Arif Kaplan'ın desteği ile muhtar Ünal, köyün farklı yerlerine dört adet güvenlik kamerası taktırdı.Muhtar Nazım Ünal, son günlerde yaşanan olayın herkesi derinden üzdüğünü hatırlatarak, şunları söyledi:

"Son günlerde yaşamış olduğumuz bu olaylardan dolayı köylerimizle toplanarak, payımıza düşen dersleri çıkarttık ve yavrularımızın, köyümüzün can ve mal güvenliğini sağlamak ve yaşanabilecek hırsızlık, çocuk kaçırma, çocuk istismarı ve benzeri olayların önüne geçmek ve caydırıcılık oluşturmak amacıyla, jandarma ve kolluk kuvvetlerinin yardımlarını da alarak kendi imkanlarımızla köyümüze güvenlik kamerası sistemi taktırma kararı aldık. Deniz gözlü Leylamız, melek yüzlü Eylülümüzün ve daha nice umudumuz, geleceğimiz olan yavrularımızı kara toprağa verdik. Yavrularımıza Allahtan rahmet, ailelerine baş sağlığı diliyorum. Gülbağı mahallesinde hakim dört noktaya kamera sistemi yerleştirmeye karar verdik. Bugün bu projemizi uygulamaya geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Yüce Allahtan Gülbağı mahallemize ve Balâ ilçemize hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah bizim bu girişimimiz bir kıvılcım etkisi yaratır. Ve böylece tüm mahalle ve köylerimiz de bu tür tedbirler almaya başlar."

'ÖNLEM AMAÇLI YAPILAN BİR PROJE'

Balâ Belediye Başkanı Arif Kaplan da yaşanan çocuk kaçırma olaylarına tepki göstererek, "Kim yaptıysa elleri kırılsın. Bunu yapanlar kahrolsun. Mahalle muhtarımız Nazım Ünal'a bu projeye imza attığı için teşekkür ederim. Bütün mahalle muhtarlarımın da böyle duyarlı olmasını temenni ederim. Herkesi buna davet ediyorum. Bu önlem amaçlı yapılan bir proje. Bu projeyi sonuna kadar destekliyorum" dedi.

Güncelleme Tarihi: 06 Temmuz 2018, 13:31