Koruculardan PKK'ya Sert Tepki : Asıl Hain Sizsiniz

İŞTE ZİYA SÖZEN'IN PKK'YA REST ÇEKEN AÇIKLAMASI

Terör örgütü PKK'nın telsiz görüşmelerine yansıyan konuşmalarında Kandil'in sözde yönetim kadrolarından sahadaki Teröristlere "Korucuları hedef alın, hainleri öldürün " şeklinde küstahça talimatlar vermektedirler. Korucuları hain olarak nitelendiren Kandil ve ağa babaları bilsinler ki asıl hain, Alçak ve satılık kendileridirler.Asla Kürt değillerdir. PKK hareketi biz vatansever mütedein, Müslüman Kürtleri dinsizleştirme politikasıdır.

Bize hain diyenler aklını beynini ve vicdanını kiraya vermiş satılıklardır.Başkalarının maşası ve taşeronudurlar. Başkasının değirmenine su taşımaktadırlar.

Koruculara saldırın diye talimat alan hain ve Alçak pkk son günlerde tüm gücüyle Korucularımıza saldırmaktadırlar. Bu saldırılarda arkadaşlarımız şehit ve gazi olmakta, yüreğimiz yanmaktadır. Bu saldırılar asla bizi vatan, millet ve bayrak aşkımızdan vazgeçirmeyecektir. Bilakis bizim davamıza sımsıkı sarılmamıza teşvik etmektedir.

Bizler dün olduğumuz gibi bugünde yarında daha sonrada haklı olduğumuz davamızda canımız pahasına devletimizin yanında, milletimizin hizmetinde olmaya devam edeceğiz.

Bizler bu bilinçle hareket ederken devlet büyüklerimizin de Korucularımıza her zamankinden daha fazla değer vererek hak ettikleri maddi ve manevi desteği vermelerini bekliyoruz. Çünkü korucularımız bölgenin şah damarı ve sigortasıdırlar.Gece gündüz Canları pahasına görevleri başında olan korucularımızın asgari ücretle çalışması haksızlıktır. Vatan için gözlerini kırpmadan ölüme giden korucularımızın geride bıraktıkları ailelerinin maddi imkansızlıklar içinde bulunmaları üzüntü vericidir. İnşallah bu durumumuz en kısa sürede düzelecektir.

Ziya SÖZEN

Konfederasyon Başkanı