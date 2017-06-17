Korucular Konfederasyonu : Kılıçdaroğlu Ülkeyi Kaosa Sürüklüyor

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasının ardından Ankara'dan İstanbul'a "Adelet" yürüyüşü başlatan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki geldi.



CHP liderinin bu tutumunun ülkeyi kaose sürüklemeyi amaçladığını belirten Ziya Sözen, " ​​​​​​FETÖ üyeliği ile tutuklanan Milletvekilleri için vatandaşı sokağa çağırıp Ankara'dan İstanbul'a yürüyüşe geçen CHP ve CHP lideri Kılıçdaroğlu bu tutumuyla ülkeyi kaosa sürüklemeyi amaçlamaktadır. Amacı asla Adaleti sağlamak ve adalet aramak değildir. CHP son zamanlardaki tutumuyla Terör sevicilerini ve teröristleri savunmayı ilke edinmiştir. Nerde bir illegalite varsa Kılıçdaroğlu ve saz ekibi ordalar." dedi.



Kılıçdaroğlu'nun bu yürüyüşünün samimi olmadığını savunan Ziya Sözen, " Madem Kılıçdaroğlu bu tutumunda samimi ise neden bu güne kadar Şehitlerimiz için, Gazilerimiz için sokağa çıkıp yürümedi? Neden hiç bir gün yuvarlak cümleler kullanmanın ötesinde PKK'yı kınamadı? PKK'lılar, DHKP-C'liler, TİKKO'cular, FETÖ'cüler, hatta bütün marjinal Terör gurupları için sokağa dökülen CHP'li vekiller ve onların Genel Başkanları bir gün olsun Şehitlerimiz için, Gazilerimiz için sokağa çıkıp eylem yaptılar mı? Yeter artık bu Terör dursun dediler mi? PKK'nın arka bahçesi konumunda olan HDP'ye bir söz söyleye bildiler mi? Terör örgütü üyeliği kesinleşen HDP Genel Başkanına ve üyelerine sürekli kahramanlık edasıyla mehdiyeler dizdiler. " diye konuştu.



İŞTE ZİYA SÖZEN'İN AÇIKLAMALARINDAN BÖLÜMLER



YASİN BÖRÜ İÇİN NEDEN YÜRÜMEDİN?



Soruyorum size Ey Kılıçdaroğlu; Adalet Adalet deyip bağırıyorsun. 6-7 Ekim olaylarında PKK'lılar tarafından bir binanın üçüncü katından aşağı atılan çocuk yaştaki Yasin Börü ve arkadaşları için neden sokağa dökülüp adalet istemedin? Duruşmaları Ankara'da yapılmasına rağmen neden hiç bir gün duruşmalarına katılmadınız? 241 vatandaşımız FETÖ tarafından Şehit edildi. Neden hiç bir gün Sincan cezaevindeki duruşmalara gelmediniz? Bu Şehitlerimizin ailelerine destek vermediniz? Sincan'da adalet nöbeti tutmadınız? 35 yıldır bu ülkede on binlerce askerimiz, polisimiz, korucumuz ve sivil vatandaşımız PKK tarafından şehit edildi. Niye hiç bir gün kılınızı kıpırdatmadınız? Üstelik bu Teröristlere hep sahip çıktınız. Neden Sürekli haddinizi ve maksadınızı aşarak 15 Temmuz kontrollü darbe diyerek Şehit Ailelerimizi ve Gazilerimizi incitiyorsunuz? Kim kimi kontrol ediyor neden çıkıp anlatmıyorsunuz? Siz FETÖ'cülere sahip çıktığınıza göre, FETÖ'cü Teröristler için sokağa çıktığınıza göre sizi kim veya kimler kontrol ediyor? Talimatı kim veya kimlerden alıyorsunuz?



KILIÇDAROĞLU ÖZGÜRLÜĞÜNÜ VE BAĞIMSIZLIĞINI KAYBETTİ



Ey Kılıçdaroğlu siz bu tutumunuzla bağımsızlığınızı ve özgürlüğünüzü kaybetmişsiniz. Bu tutumunuzla kontrollü CHP olmuşsunuz.Siz bu tutumunuzla ne halkın partisi, ne de Cumhuriyetin partisi olamazsınız. FETÖ'cülere sahip çıkarak Şehit Ailelerimize ve Gazilerimize ihanet ettiniz. Bu Teröristlere sahip çıktığınız için Bunun hesabını elbette yargının önünde vereceksiniz. Yargı size ceza vermese de sizler Şehit Ailelerimiz, Gazilerimiz başta olmak üzere halkımızın vicdanında ömür boyu mahkum oldunuz. İnsanları daha fazla kışkırtmadan, ayrıştırmadan bir siyasi partinin olması gereken yere meclise dönün. Ne arayacaksanız, ne yapacaksanız orda yapın.