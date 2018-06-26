Korucular Genel Başkanı Sözen : HDP Bölgede İkinci Sıraya Düştü

İŞTE ZİYA SÖZEN'İN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMASI



24 Haziran tarihinde yapılan cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile milletvekili seçimlerinin ülkemize milletimize devletimize hayırlara vesile olmasını Cenabı Allah’tan niyaz ediyoruz. Seçimlerin büyük bir katılım ile gerçekleşmesinin yanında ufak tefek olaylar dışında herhangi bir hadisenin meydana gelmeden tamamlanmasından dolayı ülkemiz ve milletimiz adına büyük bir mutluluk duymuş bulunmaktayız.



Bu seçimlerde güvenlik korucuları şehit aileleri ve gaziler olarak demokrasinin gereği olarak özgür irademizi sandığa yansıtmak suretiyle milletimize ve devletimize karşı görev ve sorumluluğumuzu yerine getirmenin vermiş olduğu huzur ve mutluluğu yaşamaktayız. Güvenlik korucuları olarak sadece özgür irademizi sandığa yansıtmakla kalmayıp seçimlerin huzur güven barış ve kardeşlik ortamında geçmesi için bize tevdi edilen kolluk kuvveti görevimizi de eksiksiz yerine getirmenin huzur ve mutluluğunu yaşamaktayız.



Yıllarca mücadele etmiş olduğumuz terör örgütlerinin arka bahçesi konumunda olduğunu beyan eden ve terör örgütleri ile arasına mesafe koymayan siyasi parti ile de demokratik zeminde irademizi sandığa yansıtmak suretiyle mücadele vermiş bulunmaktayız. Doğu ve güneydoğu anadolunun tamamında PKK’yla arasına mesafe koyamayan sözde Kürt halkının temsilcisi konumunda olduğunu iddia eden siyasi partiye karşı başta bölge halkı olmak üzere biz güvenlik korucuları şehit aileleri ve gaziler olarak da Seçimlerden birinci parti olarak çıkmaması için elimizden gelen çaba ve gayreti demokratik yollarla yerine getirmiş bulunmaktayız.



Verdiğimiz mücadeleler Sonucu söz konusu siyasi parti doğu ve güneydoğu anadolu bölgesinde beklediği desteği almayarak ikinci parti konumuna düşmüştür. Bunda en büyük etken söz konusu siyasi partinin terör örgütleri ile arasına mesafe koyamaması, terör örgütlerinin başta hendek ve çukur olaylarında olmak üzere Kürt halkına eziyet ve işkence çektirirken söz konusu partinin sessiz kalması, Söz konusu olaylarda Kürt halkını değil terör örgütlerini desteklemesi, Söz konusu partinin elinde bulundurduğu belediyelerin halkımıza hizmet olarak gönderilen mali kaynakların halkımıza hizmet yerine örgüte destek olarak göndermesi bölge halkının bu seçimlerde büyük çoğunluğunun bu partiye destek vermemesine neden olmuştur. Kürt halkının yarısından fazlasının bu gerçekleri görmesi ve tepkilerini demokratik yollarla dile getirmesi önümüzdeki zaman dilimlerinde bu partinin bölgede giderek erimesine bölgede kendine siyasi zemin bulmamasına sebep olacaktır.



Biz güvenlik korucuları şehit aileleri ve gaziler olarak şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonrada Terör örgütleri ile silahlı olarak, Terör örgütlerine destek veren siyasi uzantılarıyla da demokratik yollarla mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Devletimizin ve milletimizin menfaati neredeyse bizlerde orada olacağız ve o doğrultuda hareket edeceğiz. Geçmiş yıllarda bir çok seçimde siyasi partilerin başarısızlığını güvenlik korucularımıza mal etmeye çalışan ve adeta güvenlik korucularımıza günah keçisi olarak ilan etmeye çalışan siyasilerin varlığını hepimiz biliyoruz. Seçim sonuçlarına baktığımızda güvenlik korucularımızın yaşadığı köylerde beldelerde sayın cumhurbaşkanımıza %100’e yakın destek verildigini korucu köylerimizde terör örgütlerinin siyasi uzantısı konumunda olan partiye oy verilmediğine yakinen şahit oluyoruz. Bir takım siyasi kişiliklerinin kendi siyasi başarısızlıklarını “korucular cumhurbaşkanına desteklemedi korucular hükümeti desteklemedi” şeklinde asılsız propagandalar yaparak kendi başarısızlıklarını güvenlik korucularımıza Mal etmeye çalıştıklarını ve geçmişten gelen bu alışkanlıklarını sürdürmeye çalıştıklarına şahit oluyoruz. Sonuçlara baktığımızda bunların gerçekdışı asılsız mesnetsiz ve iftira niteliği taşıyan söylemler olduğunu görüyoruz. Güvenlik korucuları olarak bölgede sayın cumhurbaşkanımızın ve Devletimizin en büyük destekçileri konumundayız. Dün olduğu gibi bugün de yarın da devletimizin emrinde milletimizin hizmetinde olmaya devam edeceğiz. Devletimizin ve milletimizin menfaati neredeyse bizlerde orada olacağız. Bu kapsamda sandığa giderek özgür iradelerini sandığa yansıtmak suretiyle terör örgütünün arka bahçesi konumunda olan siyasi partiye karşı demokratik yollarla mücadele vererek başarılara imza atan güvenlik korucularımıza şehit ailelerimize gazilerimize ve sağduyulu bölge halkına teşekkür ediyoruz. Askerimiz ve polisimizle beraber seçim güvenliğini sağlayarak huzur ve barış ortamına katkıda bulunan bütün güvenlik korucu arkadaşlarımıza teşekkür ediyor şükranlarımızı sunuyoruz. 24 Haziran seçim sonuçlarının ülkemize devletimize ve milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyor, Milletimizin oylarıyla Türkiye cumhuriyeti Devleti’nin ilk başkanı olarak seçilen cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a da üstlenmiş olduğu bu kutlu davada başarılar ve muvaffakiyetler diliyoruz.