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Korsan Yayıncılığa Son Veriliyor!

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı, internetten film, dizi, müzik ve kitap gibi emek verilerek icra edilen çalışmaları yayınlayan siteleri kapatmaya yönelik yasa tasarısında sona gelindi. Buna göre Bakanlık, Dijital Hak İhlalleri ile Mücadele Merkezi kurarak, telif sahibinin şikayetlerini dikkate alarak, yayın yapan siteyi kapatacak. 

16 Ekim 2017 Pazartesi 15:17
Korsan Yayıncılığa Son Veriliyor!

Yenişafak gazetesinden Ahmet Fatih Erturan’ın haberine göre, emek sahiplerinin haklarının korunması ile ilgili yasa tasarısı yakında meclis gündeminde yer alacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı tasarıya göre, Dijital Hak İhlalleriyle Mücadele Merkezi kurulacak ve telif hakkı sahiplerinin şikayetleri değerlendirilecek.

SİTELER ERİŞİME KAPANIYOR

Şikayetler doğrultusunda internet üzerinden film, müzik, kitap, bilimsel çalışmalar, şiir ve beste gibi emek verilerek icra edilen çalışmaları yayınlayan siteler, görevli savcı tarafından incelenerek erişime kapatılacak. 

Telif hakkı sahibi isterse bu site yöneticilerine dava açabilecek.

Son Güncelleme: 16.10.2017 15:24
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