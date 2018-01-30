Korkunç olay ... Kavga ettiği sevgilisiini aracıyla ezdi !

Edinilen bilgilere göre 33 yaşındaki Ezgi Y. ile Savaş A. (40) bir süredir birliktelik yaşıyordu. Olay günü, sevgilisiyle tartışma yaşayan Ezgi Y., İstanbul Sarıyer'deki evine alkollü gelen sevgilisini sakinleştirmek istedi. İddialara göre alkollü araç kullanmasını istemediği sevgilisini engellemek için otoparka gitti.

Savaş A., aracına binerek önüne geçen Ezgi Y.'ye önce çarptı. Ardından yere düşen kadının üzerinden defalarca araçla geçen Savaş A., bir de aracının tekerlekleriyle genç kadının üzerindeyken aracını durdurdu.

Güvenlik güçlerinin durumu farketmesi üzerine acilen hastaneye kaldırıldı. Tutuklanarak cezaevine gönderilen Savaş A. hakkında ise ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi.