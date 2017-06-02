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Köprüyü Kapatan Albay : Darbeyi Cumhurbaşkanından Öğrendim

15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul şehir merkezine geliş yönünde trafiği kapatmakla suçlanan albay : "Darbeyi Cumhurbaşkanından Öğrendim" dedi.

02 Haziran 2017 Cuma 13:53
Köprüyü Kapatan Albay : Darbeyi Cumhurbaşkanından Öğrendim

 FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul'daki eylemleri planladıkları iddiasıyla aralarında Yurtta Sulh Konseyi üyelerinin de bulunduğu  9'u firari, 24 sanığın yargılanmasına devam edildi. Sanıkların 6'sı general. Darbe girişimi sırasında Çekmeköy'deki kışladan çıkardığı askerlerle İstanbul şehir merkezine geliş yönünde trafiği kapatmakla suçlanan Kurmay Albay Ömer Faruk Özkese, darbe girişimini Cumhurbaşkanı'nın açıklaması üzerine öğrendiğini ileri sürdü. 

13 SANIK HAZIR BULUNDU

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri'de görülen duruşmada 13 sanık hazır bulundu. Şehit yakınları, gaziler ile çok sayıda izleyici de duruşmaya katıldı. 4. celsede ilk savunmayı olay tarihinde Çekmeköy'de bulunan 23'ncü Motorlu Piyade Alay Komutanı Kurmay Albay Ömer Faruk Özkese yaptı. Mahkeme başkanı Cem Karaca, Özköse hakkında, darbe toplantılarına katıldığı, Samandıra gişeler ve E-5 oto yoluna silahlı ve teçhizatlı askerleri göndererek, darbe girişimi kapsamında İstanbul şehir merkezine geliş yönünden trafiği kapatması iddialarını sordu. 

"KOKTOD TOPLANTISI YAPILDI"

İddialara ilişkin savunma yapan Özköse, darbe toplantısına sanıklardan Albay Muzafer Düzenli'nin kendisini arayarak terör eylemi beklentisi olduğunu söylemesi üzerine katıldığını ileri sürdü. Toplantılarda darbenin konuşulmadığını sadece, gerçekleşecek bir terör eyleminde KOKTOD (Kolluk Kuvvetlerini Toplumsal Olaylarda Destekleme Timi)'nin hazır edilmesinin konuşulduğunu iddia etti. 


"TERÖR ALARMI VERİLDİ"

Özköse, 15 Temmuz akşamında da bağlı olduğu 1. Ordu Harekat Merkezi'nden askeri hattan aranarak terör alarmı verildiğini ve KOKTOD'u hazır edilmesini söylediğini belirtti. Kendinini arayan kişinini ise kim olduğunu bilmediğini söyledi. Daha Genelkurmay Başkanlığınca gönderilen sözde "sıkıyönetim direktifi" emrini gördüğünü ancak içeriğini okumadığını belirten Özköse, talimatı üzerine birlikleri Samandıra gişeler ile E-5 Kartal Köprüsü'ne çıkardığını söyledi. 

"GRUPTAN SADECE 'SIKIYÖNETİM DİREKTİFİ GELDİ' MESAJI ATTIM"

Bu sırada dahil edildiği Yurtta Sulh Biziz isimli Whatsapp grubunun da yine terör eylemine karşı bilgilendirme grubu olarak kurulmuş olabileceği düşüncesiyle hareket ettiğini söyledi. Özköse, grupta paylaştığı attığı tek mesajın ise, 'Sıkıyönetim direktifi geldi' şeklinde olduğunu söyledi. Gruptaki diğer yazışmaları ise hiç okumadığını belirtti.  

"CUMHURBAŞKANI AÇIKLAMA YAPINCA DARBE OLDUĞUNU ANLADIM"

Birliklerin görev yerlerine ulaşmasından sonra açtığı radyoda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını dinleyince darbe girişimi olduğunu anladığını belirten Özköse, "Şaşkınlık yaşadım. Oysa ki biz sokaktaki vatandaşlara terör beklentisi var diye evlerine gidin demiştik. Cumhurbaşkanı ise halkı sokaklara davet ediyordu. O zaman darbe olduğunu anladım ve tek tek arayarak ekiplerin geri dönmesini sağladım. 4 rütbeli personel emniyet tarafından gözaltına alındığı için dönemediler" diye konuştu. 

Sanık, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı iddiasını ise kabul etmedi. 

İDDİANAME

Bir numaralı sanığı FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen olan davada, 6'sı general 17'si kurmay subay olmak üzere 24 sanık yer alıyor. Sanıklar hakkında hazırlanan iddianamede  15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul'daki eylemleri planladıkları ve 89 kişinin şehit olmasından sorumlu oldukları belirtiliyor. Sanıklar hakkında 3'er kezden 92'şer keze kadar ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor. 



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