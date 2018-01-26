Köpeğin havlaması sonrası çıkan kavga ; 2 ölü , 1 yaralı !

Mudanya'nın Güzelyalı Mahallesi'ndeki bir apartmanın yöneticisi Hacı M.K. (38), iddiaya göre, dün gece havlayan köpeğinin çevreye rahatsızlık verdiği gerekçesiyle bina sakinlerinden Hilmi Şen (55) ve damadı Ali Çelik (33) ile tartıştı.Tartışma kısa süre içerisinde silahlı kavgaya dönüştü.

Hacı M.K., yanında taşıdığı tabancasıyla Şen ve Çelik'i ateş açarak, yaraladı. Bu sırada, tarafları ayırmaya çalışan apartman sakinlerinden H.U. da açılan ateşle yaralandı.Hilmi Şen ile damadı Ali Çelik, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. H.U.'nun da hastanedeki tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.