Konya'da Tombala Operasyonu

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi'nde bulunan isimsiz bir bodrum katında tombala oynatıldığı ihbarını aldı. Bunun üzerine harekete geçen polis sabah erken saatlerinde işyerine baskın düzenledi.



Yapılan baskında bir adet tombala makinesi, tombala topları, tombala kartları ve çok sayıda tombala pulu ele geçirildi. Ruhsatsız işyerinde Kumar Oynanmasına Yer ve İmkan Sağlamak Suçundan işyeri sahibi Osman K. hakkında adli işlem yapılırken, kumar oynadığı tespit edilen Gazanfer A., Yasemin İ., Özkan A., Mehmet Y., Mehmet Ş.'ye ise idari yönden para cezası uygulandı.