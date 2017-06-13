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Konya'da Lisede Haremlik Selamlık Uygulamasına Soruşturma

KONYA'da Konevi Anadolu Lisesi'nin web sitesinden 2017-18 yılından itibaren haremlik selamlık uygulacağının açıklanması üzerine soruşturma başlatıldı

13 Haziran 2017 Salı 12:40
Konya'da Lisede Haremlik Selamlık Uygulamasına Soruşturma

KONYA'da Konevi Anadolu Lisesi'nin web sitesinden '2017-18 yılından itibaren kız-erkek öğrenciler ayrı sınıflarda eğitime devam edecek' duyurusu sosyal medyada tartışma yarattı. Okul Müdürü Ömer Faruk Özarslan, velilerden gelen talep üzerine böyle bir karar alındığını ve uygulamanın siyasi, ideolojik ve dini boyutu olmadığını, tamamen eğitimin başarısını artırmaya yönelik olduğunu ileri sürdü. İl Milli Eğitim Müdürü Mukadder Gürsoy ise, yönetmelik hükümlerine aykırı olduğu için konuyla ilgili soruşturma başlattıklarını açıkladı.

Konya'da merkez Meram İlçesi Fatih Işıklar Mahallesi'nde Konevi Anadolu Lisesi'nin web sitesinden dün okul müdürü Ömer Faruk Özarslan tarafından, velilere yönelik ''Okulumuz 2017-2018 yılından itibaren kız-erkek öğrenciler ayrı sınıflarda eğitime devam edecektir'' duyurusu yapıldı. Duyuru sosyal medyada hızla yayıldı ve tepki topladı. Bunun üzerine duyuru kısa süre sonra  web sitesinden kaldırıldı.

"SİYASİ, İDEOLOJİK VE DİNİ BOYUTU YOK"

Okulda 740 öğrencinin eğitim gördüğünü ve bu öğrencilerin yüzde 60'nın kız olduğunu söyleyen Okul Müdürü Ömer Faruk Özarslan, velilerden gelen istek üzerine geçen yıl ikinci dönem pilot olarak birer sınıfı kız ve erkek öğrenci olarak ayrı oluşturduklarını söyledi.

Yine velilerin isteği doğrultusunda bu yıl da kız ve erkek öğrenci sınıflarını ayrı oluşturmayı planladıklarını belirten Özarslan, "İsteyen öğrenci karma sınıfta, isteyen öğrenci ayrı sınıflarda okuyabilecek'' dedi. Yapılan uygulamanın eğitim amaçlı olduğunu ileri süren Özarslan, şunları söyledi:

"Velilerin talepleri vardı. Geçen yıl ikinci dönem pilot olarak uyguladık. Bir erkek, bir kız sınıf olarak uyguladık. Karma sınıflarımızda var. İsteyene karışık sınıf, isteyen ayrı sınıfta veririz dedik. Eğitim amaçlı yapılan bir uygulama. Sıkıntı yok aslındı. Geçen yıl erkek sınıfta bunun başarısını gördük. Bir öğrencimiz normal meslek liselerinde yapılan 3D yazıcı var. Öğrencimizin birisi onu yaptı, İstanbul'da bilim fuarın da sergiledik. Gerçekten akademik başarıyı artıracak bir çalışma. Faydalarını görüşürüz aslındı. Yoksa oluşan siyasi, ideolojik ve dini boyutu yok. O yönde de bakmıyoruz, bakamayız da."

Okulda sınıflarda bu tür uygulamayı yapma yetkisinin olduğunu savunan Özarslan, duyuruyu gelen tepkiler üzerine kaldırdıklarını, Milli Bakanlığı'nın da bu konu hakkında kendilerinden açıklama istediklerini sözlerine ekledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI 

İl Milli Eğitim Müdürü Mukadder Gürsoy ise konu hakkında soruşturma başlatıp, duyuruyu okulun web sitesinden kaldırdıklarını belirterek, şöyle konuştu:

''Yönetmelik hükümlerine aykırı bir durum. Konuyla ilgili okula inceleme ve soruşturma başlattık. Ne ilçe, ne de il Milli Eğitim Müdürlüğü'nün haberi yok. Velilerin talepleri olabilir ama bizler, yönetmeliği uygulamak zorundayız. Geçen dönem pilot olarak bir sınıf oluşturmuşlar, ondan da haberimiz yok. Okul müdürlerinin, yönetmeliğe göre böyle bir yetkileri yok. Geçen dönem açılan sınıf için de soruşturma başlattık. Duyuruda hemen kaldırmalarını söyledik.''



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