Konya'da korkunç trafik kazası !

Korkunç kazanın saat 20.40 sıralarında Konya Afyonkarahisar Karayolu Ilgın ilçesi yakınlarında meydana geldiği öğrenildi.Çok sayıda aracın karıştığı kazada yaralanlara yardım etmek için duran ailenin otomobildeki 5 yaşındaki çocuğu başka bir aracın çarpması sonucu araçtan fırlarken, kurtarılamayarak hayatını kaybetti .

Kaza yerinde yardım etmek için duran ailenin 5 yaşındaki çocuğu Eslem Sena Uyanık ise Kadınhanı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada müdahale edilen ağır yaralı çocuk kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayı yara almadan atlatan otobüsteki bir yolcu, “Biz geldik, tır yolun ortasında duruyordu. Biz sağa doğru kaçtık. Sonra yolu izliyordum, yaralıları gördüm, biz de yardıma koştuk, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yedek otobüs gelecek, devam edeceğiz” dedi.

Kaza ile ilgili olarak soruşturma devam ediyor.