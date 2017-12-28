Konya'da korkunç olay..Baba ve 3 oğlu yanarak can verdi !

Edinilen bilgilere göre Ilıca Mahallesi'nde 36 yaşındaki Cafer Salır'a ait iki katlı evin giriş katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve sağlık ekib geldi.Alevleri fark eden Sadiye Salır, 5 yaşındaki oğlu Mustafa Can'ı yanına alarak dışarı çıkmayı başardı. Evde çıkan yangında baba ve 3 oğlunun öldüğü ve anne ile 5 yaşındaki oğlunun hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Yangının, itfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmaları sonucu söndürülmesinin ardından eve giren itfaiye ekipleri, baba Cafer, ikiz çocukları 13 yaşındaki Muhammet ve Ali ile küçük oğlu Celalettin Salır'ın cansız bedeniyle karşılaştı.