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Konya'da korkunç kaza : Ölü ve yaralılar var !

Konya'da yolcu otobüsünün yük taşıyan kamyona çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken 20 kişi de yaralandı ..

17 Ekim 2017 Salı 10:20
Konya'da korkunç kaza : Ölü ve yaralılar var !

Bugün sabaha karşı meydana gelen kazada ortaya korkunç görüntüler çıktı.Karapınar-Ereğli karayolu üzerinde gerçekleşen kazada 21 kişi yaralandı.Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılan 21 kişiden 1'i bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.Çevreden geçem diğer arabaların kazayı görmesi sonucu olası bir felaket önlendi.Bölgeye çok sayıda ambulans ve güvenlik güçleri gönderildi.

Kazada yaralı olarak kurtulan yolcu olayın sabaha karşı yaşandığını ve otobüsün kamyona çarptıktan sonra şarampole yuvarlanmaktan sonanda kurtarıldığını söyledi.Kaza sonrasında direksiyona sıkışan yolcu otobüsünün şoförüde yolcular tarafından oradan çıkartıldı.

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