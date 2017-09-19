Konya'da korkunç kaza 2 yaşındaki kardeşini ezerek öldürdü !

Konya'nın Kulu ilçesinde, 17 yaşındaki E.A, ehliyetsiz kullandığı kamyonet ile manevra yaparken 2 yaşındaki kız kardeşinin ölümüne yol açtı.

Alınan bilgiye göre, E.A. (17), kullandığı 01 F 223 plakalı kamyonet ile Kulu-Konya karayolunun 12. kilometresindeki çöp depolama alanında geri manevra yaparken, 2 yaşındaki kardeşi Medine A. aracın altında kaldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ağır yaralanan çocuk, ailesi tarafından kaldırıldığı Kulu Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Küçük kızın cesedi, otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Savcı ve polis tarafından olay yerinde inceleme yapıldı. Gözaltına alınan E.A, ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

E.A'nın, ailesiyle Ankara'dan hurda malzeme toplamak için Kulu'ya geldiği, kazanın, malzemeleri topladıkları sırada meydana geldiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.