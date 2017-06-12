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Konya'da Kanlı Husumet! 4 Eve Girip 5 Kişiyi Öldürdü

Konya'da akarabaları husumet yaşayan şahıs, Bulduk Mahallesi'nde 4 ayrı eve girerek 5 akrabasını öldürdü. Şahıs jandarma tarafından gözaltına alındı.

12 Haziran 2017 Pazartesi 10:46
Konya'da Kanlı Husumet! 4 Eve Girip 5 Kişiyi Öldürdü

Konya'da 5 kişinin öldürüldüğü olay, bugün sabah saatlerinde Konya'nın Cihanbeyli İlçesi'ne bağlı Bulduk Mahallesi'nde meydana geldi. Hayvancılık yapan Atılgan Kömür adlı bir kişi, iddiaya göre aralarında husumet olan 4 ayrı eve giderek aynı zamanda akrabaları olan Meryem Tokat, oğlu Hamit Tokat ile Mehmet Tokat, Mustafa Tokat ve Bekir Kıran'ı av tüfeğiyle ateş ederek öldürdü.

Saldırıyı gerçekleştiren Kömür, jandarma tarafından gözaltına alındı. Öldürülenlerden Mehmet Tokat'ın Norveç'ten bir süre önce memleketine izne geldiği belirlendi.

Mahalle halkı Kömür'ün, aralarında husumet bulunan bu aileleri tehdit edip, araçlarının lastiklerini kestiğini ileri sürdü.
 



Son Güncelleme: 12.06.2017 11:22
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