Konya'da Flamingo katliamı..Doğa fotoğrafçısı gördüğü manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı ve hemen yetkililere haber verdi.Konya Ereğli'de göçmen kuşların uğrak yeri olan Akgöl Sazlığı’nda 6 flamingo öldürülmüş olarak bulundu.

O bölgede olan doğa fotoğrafçısı İbrahim Pekpostalcı gördüğü manzara karşısında şoke oldu .İbrahim Pekpostalcı ;"Etrafta tüfeğe ait fişekler vardı. Sanırım can çekişmesin diye de hayvanları boğazından kesmişler. Sonra da oradaki vahşi ve yırtıcı hayvanlar parçalamış" ifadelerini kullandı.

Kıllkuyruk ördek, flamingo, kaya kartalı, balıkçıl, leylek, kerkenez, kaşık gaga, çamurcun, yeşilbaş ördek ve boz kaz gibi göçmen hayvanlar yaşadığı sazlığa giden doğa fotoğrafı tutkunu İbrahim Pekpostalcı, 2’si suyun içinde 4’ü kıyıda olmak üzere 6 flamingonun katledilmiş olduğunu gördü