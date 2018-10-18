KONSOLOSLUĞA AİT KONUTTA POLİS ARAMASI SONA ERDİ

*Kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı için başlatılan çalışmalar kapsamında Suudi Arabistan Konsolosluğuna ait konutta polis, Suud ve Türk yetkililerin de yer aldığı bir arama yaptı. Çalışmalar 9 saat sürdü.

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER- Ozan URAL-Ertan KILIÇ- İlkay DİKİCİ-Yılmaz BEZGİN / İSTANBUL

Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na girişinin ardından haber alınamayan Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması kapsamında, Suud ve Türk yetkililerden oluşan heyet ile olay yeri inceleme ekipleri, Başkonsolosluk binasının ardından konsolosluğa ait konutta da arama yaptı. Türk ve Suudi heyet ile birlikte İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, Asayiş ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüklerine bağlı uzman personelin de görev aldığı aramalar 9 saat sürdü.

LUMİNOL İLE DNA İZİ ARANDI

Konsolosluğa ait konutta dün gerçekleşmesi beklenilen arama Suudi heyete ulaşılamaması nedeniyle iptal edilmişti. Suud yetkililer bugün içerisinde konuta geldi. Türk yetkililer ile olay yeri inceleme polisi akşam 16.35'te konuta gelerek, burada çalışmalara başladı. Çalışmalar kapsamında konutun içinde detaylı arama yapan ekipler, DNA izi aramak için 'Luminol' adı verilen yöntemi kullandı. Olay yeri inceleme ekiplerinin zaman zaman çatıya çıkarak arama yapmaları kameraya yansıdı.

KONUTTA DRONE'LU ARAMA

Çalışmalar kapsamında konutun üzerinde olay yeri inceleme ekiplerine ait bir drone uçuruldu. Öte yandan konuta getirilen bir polis köpeği de aramalarda yer aldı.

KONSOLOSLUK KONUTUNA İTFAİYE ARACI GELDİ

Konuta, çalışmalar devam ederken arkasında bir su motoru ve jeneratör bulunan bir itfaiye aracı geldi. Ekiplerin konutun bahçesinde bulunan su kuyusunda inceleme yapması bekleniyordu. Ancak itfaiye aracı içeriye girmedi.

KONSOLOSLUKTA DA ARAMALAR YAPILDI

Konsolosluğa ait konutta aramalar devam ederken, geçtiğimiz günlerde arama yapılan Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda da olay eyri inceleme ekipleri arama yaptı.

ÇALIŞMALAR 9 SAAT SÜRDÜ

16.35 sıralarında başlatılan çalışmalar gece 01.40 sıralarında sona erdi. Konut önünden önce Suud yetkililer ardından da Türk yetkililer ile birlikte olay yeri inceleme ekipleri ayrıldı.



Görüntü Dökümü:

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-Olay yeri inceleme ekiplerinin konuttan ayrılması

-Genel ve detaylar

