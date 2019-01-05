Komandolardan mektup yazan ilkokul öğrencilerine teşekkür



HAKKARİ'de görev yapan Mehmetçik, Zonguldak'tan mektup göndererek yeni yıllarını kutlayan öğrencilere teşekkür etti. Milli Savunma Bakanlığı, komandoların öğrencilere teşekkür ederken çekilen videoyu Twitter'da paylaştı.

Zonguldak Rüzgarlımeşe İlkokulu 1-C sınıfı öğrencileri, Hakkâri’de görev yapan komandolara mektup göndererek, yeni yıllarını kutladı. Mehmetçikler de öğrencilere teşekkür etti. Milli Savunma Bakanlığı, komandoların ellerinde öğrencilere teşekkür ederken çekilen videoyu Twitter'da paylaştı. Videoda konuşan Uzman Çavuş, "Zonguldak Rüzgarlımeşe 1-C sınıfı öğrencilerine buradan teşekkür ediyoruz. O minik ellerinizle yazdığınız mektuplar bizlere ulaştı. Soğuk kış gününde adeta içimizi ısıttı. Bizler de sizlerin yeni yılını kutluyoruz. Huzurlu sağlıklı başarılı yıllar diliyoruz. Hepiniz Allah'a emanet olun" dedi.



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-Komandolardan teşekkür görüntüsü

HABER: ANKARA,()